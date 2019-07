Taylor Mega riesce ad infiammare gli animi in qualsiasi circostanza, figuriamoci in bikini sulla spiaggia. Se poi la bombastica influencer decide di concedersi un topless sotto il sole rovente della Sardegna allora la temperatura diventa critica.

Ed è così che è stata sorpresa, dagli obiettivi di Novella 2000, accanto ad un misterioso milionario brizzolato. Un quadretto ghiotto per i paparazzi a caccia di gossip estivi.

Le foto

Ormai dopo il Grande Fratello la fama della Mega è cresciuta notevolmente. Se prima da influencer era una personalità nel settore della moda, il reality è stata una vetrina che l’ha servita al grande pubblico, tanto che i suoi follower ora sono cresciuti a quasi 2 milioni. Eppure quando le si propone il Grande Fratello Vip, proprio non vuole saperne. La versione classica le è bastata tanto che tutti gli obiettivi sono puntati su di lei.

Novella 2000 con queste foto ha colto le sfumature più piccanti e sexy della biondissima Taylor. E come mostra gli scatti la bella friulana non è da sola, bensì in dolce compagnia. Ma chi è lo sconosciuto che le è accanto nel corso di queste vacanze estive?

Chi è l’uomo accanto alla Mega?

Anche se il suo volto vi dice ben poco, l’uomo accanto a Taylor Mega in spiaggia non è nuovo alla cronaca rosa. Si tratta di Hormoz Vasfi un milionario iraniano di 56 anni, ex dell’attrice Ivonne Sciò. Tuttavia, nonostante sia già noto agli onori del gossip, il 56enne, secondo alcuni rumors, avrebbe chiesto alla Mega di non comparire sui social network. Una richiesta di privacy che la modella ha acconsentito a rispettare.

Taylor Mega in topless. Fonte foto: Nnvella 2000

L’atmosfera tra i due è molto intima: sotto il sole sardo si scambiano massaggi, coccole, sorrisi. Che sia l’alba di un nuovo amore?