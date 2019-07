Kikò Nalli sta vivendo la sua storia nata tra le mura del GF con Ambra Lombardo alla grande. Tra un post e l’altro rivolti al suo lavoro e alla sua compagna, ha voluto ricordare il padre scomparso quando lui aveva solo 14 anni. Una ferita ancora non sanata per l’ex concorrente del Grande Fratello.

Il commovente ricordo di Kikò Nalli

Kikò Nalli ha perso suo padre quando aveva solo 14 anni, il dolore per la scomparsa della figura paterna non si è mai sopito. L’hairdresser, come si definisce lui stesso sui social network, ne aveva parlato anche dentro la casa del Grande Fratello. Le sue parole sono riportate da il quotidiano Il Sussidiario: “Il 4 giugno di 34 anni fa moriva mio padre. Ho basato ogni cosa della mia vita su di lui, sul suo ricordo. Per ogni cosa mi chiedevo cosa avrebbe pensato. Avevamo un rapporto bellissimo“. La sua confessione si concludeva con un’ammissione: “Ho cominciato a lasciarlo andare per la prima volta da quando sono entrato al GF. Continuo a pensare a lui, ma ora ho 48 anni, ho capito che devo lasciarlo andare“. Per quanto Nalli ci possa provare, il ricordo del padre è sempre presente e ieri, 21 luglio, ha voluto dedicargli una commovente storia su Instagram.

Una foto di un bellissimo tramonto sul mare, accompagnata da un pensiero: “Oggi è il tuo compleanno.. e come sempre mi sono sentito agitato.. non smettere mai di essere dentro di me“, la dedica si conclude con la frase: “Auguri papone mio Ti amo“.

La storia di Kikò Nalli dedicata al padre su Instagram. Fonte: Kikò Nalli/Instagram

La partecipazione a Temptation Island

Se i ricordi del passato lasciano ferite aperte, il presente di Kikò Nalli è pieno d’amore. La storia con Ambra Lombardo procede a gonfie vele. Si è molto parlato nei giorni scorsi di una presunta proposta di partecipazione dei due al reality Temptation Island. Adesso Nalli ha voluto chiarire una volta per tutte queste voci. Ha parlato in esclusiva con il sito di gossip IsaeChia: “Ormai è un mese che è uscita la notizia che vorrebbe me e Ambra come prossimi partecipanti a ‘Temptation Island Vip’, ma volevo, attraverso voi, smentirla ufficialmente!“. Ha continuato: “Volevo precisare, infatti, che a differenza di ciò che si è detto in giro, noi non siamo stati contattati da nessuna produzione. Questa voce è girata, ma in realtà non è assolutamente così“. L’ex concorrente del GF ci ha tenuto a chiarire: “Voglio smentire perché non mi va di leggere notizie false, io non sono per i falsi scoop. Voglio che ci sia solo la verità“. “E la verità è che ci hanno contattati, ma si trattava solo di un’agenzia di Milano, che ci ha chiesto se io e Ambra fossimo disponibili. Tutto qua, non c’è altro. Ci tengo a chiarire che non c’è stato nessun contatto con la produzione di ‘Temptation Island’!“, ha concluso Kikò.

Immagine in evidenza: Kikò Nalli. Fonte: Instagram