Sono diventati una coppia amatissima dal pubblico che ha iniziato ad apprezzarli poco a poco. Ambra Lombardo e Kikò Nalli, i due ex concorrenti del Grande Fratello non si sono mai tirati indietro davanti ai loro sentimenti e alle critiche ricevute. Un post dell’insegnante però ha fatto preoccupare i fan della coppia.

Il post di Ambra Lombardo

La bella Ambra Lombardo sembra essere sempre più innamorata del suo compagno, Kikò Nalli. Lo ha dimostrato anche un recente post che, dapprima, ha suscitato preoccupazione nei fan della coppia. Successivamente, quando la professoressa siciliana ha chiarito l’equivoco i suoi follower si sono rasserenati. Insieme a una sua foto, Ambra ha inserito la didascalia che riporta la citazione di una canzone degli Equipe 84: “Tutta mia la cittàaaa… Questa notte un uomo piangeràààà!“.





Dopo aver letto la frase i commenti sono fioccati. In questi, molte persone le hanno chiesto a chi fossero riferite le parole scritte e se con Nalli andasse tutto bene. La modella ha chiarito che era una dedica per il padre, e in uno dei commenti al post ha scritto: “Papà era bassista e chitarrista… Cresciuta a musica“. Inoltre, ha aggiunto in seguito che Kikò “piangerà sempre e solo di gioia finché sarà al mio fianco“. Infine, ha ribadito quanto, anche a distanza, sia forte il sentimento tra di loro: “Il corpo può essere ovunque ma il cuore è dov’è l’amore!“.

La nostalgia per il vecchio lavoro e gli impegni futuri

Per due giorni di fila, la professoressa ha pubblicato delle foto che la ritraggono pensierosa e, insieme ad alcune citazioni letterarie ha fatto trasparire quanto le manchi il suo vecchio lavoro. Il lavoro da insegnante lasciato in favore di una nuova carriera nel mondo dello spettacolo. Su Instagram, attraverso le didascalie, ha affidato i suoi pensieri scrivendo: “La candida rosa! Ricordate Dante…? Il Paradiso? Cos’era la Candida Rosa…? Chi lo sa? Essi’…un po’ di nostalgia!“.





In un successivo post è stata ancora più esplicita, a seguito di altre citazioni da opere famosissime, ha scritto: “Oggi è il giorno dei ricordi. E vi confesso che mi manca raccontare, spiegare, insegnare… Ma al solito, positiva come sono, per combattere la malinconia, assieme agli inizi vecchi penso a quelli nuovi!“. Un po’ di nostalgia dalla quale la Lombardo non si è fatta travolgere, rimanendo comunque concentrata sul presente e sul futuro che verrà.

Progetti di coppia

A proposito del futuro, di recente, in un’intervista rilasciata a Spy, e riportata da Il Mattino, Ambra ha parlato della possibile partecipazione sua e di Kikò al programma Temptation Island. La siciliana ha dichiarato: “Se mai mi dovessi trovare davanti a una richiesta reale, potrei pensarci“. E non ha problemi a pensare a lei e al suo compagno in una situazione molto diversa da quella della casa del GF: “Tra di noi c’è un rapporto di grande maturità, basato sulla fiducia reciproca. Io mi fido molto di lui e sono sicura che la nostra relazione ne uscirebbe indenne“. Nonostante la sicurezza sul loro amore, c’è comunque qualche titubanza: “Anche se io, devo ammetterlo, sono molto più gelosa di lui. Non so che effetto mi potrebbe fare vederlo in quella situazione anomala. Forse mi butterei in questa esperienza, come sono abituata a fare nella vita. Al massimo cadrei nella disperazione subito dopo“.

Immagine in evidenza: Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Fonte: Instagram