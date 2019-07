Oggi, casualmente anche giorno del suo compleanno, emergono novità sulle condizioni di salute di Nina Moric che è stata recentemente colpita da un malore mentre si trovava in vacanza a Zanzinbar insieme a suo figlio Carlos. Fin da subito il sentore che avesse potuto ingerire qualcosa di malsano dopo aver bevuto acqua non potabile da un rubinetto, oggi una nuova notizia dalle sue stories di Instagram: “Attaccata da un batterio mangia carne“.

Non c’è pace per Nina Moric

Era l’8 luglio scorso quando appariva tra spiagge ed onde marine, una storia sospetta sul profilo Instagram della modella Nina Moric. L’ex di Fabrizio Corona si trovava a Zanzibar insieme al figlio quando ha accusato un malore ed era stata proprio lei a voler tranquillizzare i fan: “Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio“.

Attaccata dal batterio mangia-carne

A distanza di una ventina di giorni dal fatto, la Moric è voluta tornare sui social per parlare apertamente ai suoi fan di quanto accadutole in Africa anche se, non sembra chiaro capire se il malore accusato ad inizio mese e il problema di ora siano collegati l’un l’altro.

Attraverso le stories di Instagram la Moric ha infatti raccontato di essere stata attaccata da un batterio particolarmente pericoloso: “Ti mangia la carne fino ad arrivare all’osso“, ha raccontato la Moric. E ancora, ai fan che probabilmente le hanno chiesto di mostrarsi anche in gesto di rassicurazione: “Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia“.

Sempre come raccontato dalla modella, la Moric sarebbe stata subito soccorso e avrebbe incontrato per puro caso un medico italiano che le avrebbe già prescritto una cura per contrastare il terribile e pericoloso batterio.