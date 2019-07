Non è un momento facile per la presentatrice de I Fatti Vostri, Roberta Morise. La bella calabrese sta vivendo un periodo particolare per quanto riguarda la sfera sentimentale. Fortunatamente almeno la carriera va a gonfie vele, confermando gli sforzi fatti durante quest’anno.

Pausa di riflessione per la sua storia d’amore

Roberta Morise, ex di Carlo Conti, dopo la storia con il presentatore aveva ritrovato la felicità con Luca Tognola, un imprenditore svizzero di 28 anni. Sembra, però, che le cose non vadano bene tra i due, dopo circa tre anni il rapporto potrebbe essersi incrinato. La showgirl lo ha rivelato in un’intervista concessa al magazine Vero, ripresa da La Nostra Tv: “In amore mi trovo in un periodo un po’ particolare, sono in pausa di riflessione“. Se l’amore non va per il verso giusto, la carriera invece sta decollando. Impegnarsi nel lavoro sta aiutando la Morise a non pensare troppo ai problemi di coppia, come ha svelato lei stessa: “Devo ammettere che essere molto impegnata a livello lavorativo mi sta aiutando ad affrontare la mia estate all’insegna dell’armonia e della serenità“. Che fosse già nell’aria da qualche tempo la turbolenza sentimentale? Sulla pagina Instagram della cantante non appariva una foto insieme al fidanzato dal settembre 2017. L’ultima questa:





Roberta Morise rivelazione de I Fatti Vostri

All’inizio dello scorso febbraio Roberta Morise aveva parlato anche dei suoi problemi all’occhio destro. Una preoccupazione di salute contro la quale combatteva da tempo. Nonostante ciò, la 33enne calabrese si è data da fare, impegnandosi moltissimo nella carriera lavorativa e sorprendendo tutti. Tanto da essere riconfermata per la prossima stagione del programma televisivo che va in onda su Rai 2, I Fatti Vostri. Un successo che la cantante ha così commentato: “Quando ho saputo della riconferma ho provato una gioia incontenibile, ci speravo tanto e ce l’ho messa tutta per svolgere il mio lavoro nel migliore dei modi“. La Morise nella trasmissione è in versione multitasking, come afferma lei stessa: “A I Fatti Vostri, oltre a cantare, ho anche condotto rubriche legate alla cucina, alla moda e ad altri temi“.

Il rapporto con la sua terra e la sua famiglia ma anche quello con Magalli

Per quanto sia una lavoratrice instancabile, Roberta Morise tutte le volte che può e che gli impegni glielo consentono torna nella sua terra d’origine. Nata a Cariati ma cresciuta a Cirò Marina, la showgirl è molto attaccata alla sua città dove vivono sua madre, sua sorella e il suo nipotino. Proprio dal rapporto con quest’ultimo, probabilmente, deriva il suo sogno da realizzare: sposarsi, avere una famiglia sua e dei figli.

Infine, durante l’intervista, la Morise ha voluto esprimere il proprio pensiero su Giancarlo Magalli: “È il miglior compagno di lavoro che potessi trovare. È un uomo generoso, che mi ha accolta in trasmissione a braccia aperte, incoraggiandomi in ogni momento“. E ha sottolineato la gioia di lavorare a fianco del padrone di casa de I Fatti Vostri: “Sarò felice di condividere questa nuova annata televisiva con lui“.

Immagine in evidenza: Roberta Morise. Fonte: Instagram