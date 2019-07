Le anticipazioni di TvBlog l’avevano data come grande protagonista della prossima stagione de I Fatti Vostri, e l’indiscrezione sarebbe confermata dalla decisione di Viale Mazzini. Roberta Morise tornerà nella celebre piazza di Michele Guardì, su Raidue, dopo la fortunata esperienza che l’ha vista sostituire Adriana Volpe circa un anno fa. L’ex fidanzata di Carlo Conti procede a vele spiegate verso la nuova stagione della sua avventura televisiva (forte anche del suo buon rapporto con Giancarlo Magalli).

Roberta Morise torna a I Fatti Vostri

La presenza di Roberta Morise a I Fatti Vostri risulta confermata: anche per la prossima stagione del celebre format di Michele Guardì, infatti, la showgirl calabrese sarà al fianco di Giancarlo Magalli.

L’ex fidanzata di Carlo Conti ha convinto e infine vinto, ottenendo nuovamente un posto al timone della trasmissione. Dalla sua ci sono solarità e spontaneità, ma anche un rapporto decisamente sereno con il padrone di casa.

Un dettaglio, questo, non secondario se si considera la guerra tra Magalli e la sua ex collega Adriana Volpe (che ha reagito – livida – alla cancellazione del suo Mezzogiorno in Famiglia).

Il format confermato nei palinsesti

Dopo la paura dei fan de I Fatti Vostri, dunque, arriva il tanto atteso sospiro di sollievo: riconfermatissimo, il format viaggerebbe sicuro in seno ai palinsesti Rai.

Se dopo l’annuncio di Carlo Freccero – che aveva parlato di un cambiamento all’orizzonte – si ipotizzava che potesse sparire dalla programmazione, questo spettro sembra ormai del tutto dissolto.

Mai messa in discussione, comunque, la presenza di Magalli in testa al fortunato carrozzone del programma, che è così pronto a una nuova edizione nel mattino di Raidue.

Nel frattempo, Roberta Morise sembra godersi una splendida vacanza tra le bellezze di Capri e Positano, per fare un pieno di energie in vista del prossimo impegno professionale.





*immagine in alto: fonte/Instagram Roberta Morise, dimensioni modificate