Trovare il sostituto di Giovanni Ciacci? Detto Fatto! Il programma di tutorial di Rai 2 ha già ufficializzato il nome della persona che affiancherà la brava Bianca Guaccero nella prossima edizione. Si tratterà di Carla Gozzi che arriva dopo l’ipotesi (tramontata, ma non del tutto) di Guillermo Mariotto.

L’addio di Ciacci e l’arrivo della Gozzi

Qualche tempo fa vi avevamo dato conto dell’addio di Giovanni Ciacci dal programma di Rai 2 (e probabilmente dalla Rai in generale, considerati i “problemi contrattuali” mai chiariti che hanno bloccato la sua partecipazione all’ultimo Ballando con le Stelle). Ciacci aveva dichiarato di lasciare Detto Fatto per “un nuovo progetto televisivo di cui si parlerà moltissimo, una vera bomba”. Il programma, adesso è chiaro, sarà Vite da Copertina, che lo scorso anno aveva condotto Alda D’Eusanio. Ciacci potrà quindi condurre in solitaria ma dovrà spostarsi su una rete minore. Non è ancora chiaro come risolvere il rebus della sua ultima dichiarazione (“Posso dire che sarà a settembre e lavorerò con una persona che stimo molto”), ma certo è che Ciacci tornerà alla corte di Barbara d’Urso che tante volte l’ha ospitato all’intero del suo Live – Non è la d’Urso. E per un Ciacci che va, c’è una Carla Gozzi che arriva. L’esperta di look che abbiamo imparato a conoscere su Real Time (su tutti nell’iconico Ma Come Ti Vesti) affiancherà la Guaccero per una line-up tutta al femminile. Ad ufficializzarlo è stato il settimanale Spy: “ Si mormora che l’esperta di stile e di fashion sia stata scelta da Bianca Guaccero in persona, dopo che un incontro con Guillermo Mariotto non aveva troppo convinto la conduttrice“.

Bianca Guaccero nello spot di Detto Fatto

Mariotto si o Mariotto no?

Lo stilista e giudice di Ballando con le Stelle sembrava ad essere a un passo dalla firma ma, alcune richieste, avrebbero compromesso l’esito della trattativa. Stando a quanto riporta gossipetv.com, Mariotto avrebbe richiesto uno studio romano tutto per se, mentre Detto Fatto viene registrato a Milano. Lo stilista è pero fortemente voluto dal direttore di Rete, Carlo Freccero, e ci sono ancora possibilità. Detto Fatto subirà diversi cambiamenti: andrà in onda dalle 14.45 alle 16.45 e avrà uno speciale al sabato (una sorta di meglio della settimana) che, secondo TvBlog, potrebbe avere alla guida proprio il tandem Gozzi – Mariotto. A settembre manca poco…