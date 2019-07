Dramma in Russia, all’estremo oriente del continente: in un campeggio prevalentemente occupato da giovani ragazzi e bambini un gravissimo incendio ha provocato 4 morti e diversi feriti. Le vittime sono quasi tutte bambini. Si sospetta che ci sia un radiatore casalingo all’origine di quanto accaduto.

Il bilancio è drammatico

Il dramma è avvenuto a Komsomolsk, nell’Amur, situato nella regione di Khabarovsk. Al momento del rogo all’interno del camping si trovavano 189 ragazzi, situati in 26 tende: il fuoco ha coinvolto 20 di queste. I morti sono 4: 3 ragazzine (di cui una che ha compiuto 11 anni propri il giorno dell’incendio) e un ragazzo. Tutti avevano un’età tra gli 11 e i 13 anni. 3 delle vittime sono morte sul colpo, mentre una di queste è stata dapprima soccorsa e ricoverata con gravi ferite, ed è morta poco dopo. Ci sono anche 9 feriti: 4 sono adulti, mentre 5 sono bambini.

Sconosciute le esatte dinamiche del rogo

I ragazzi avevano tutti un’età tra i 7 e i 15 anni. non si hanno ancora notizie certe sulla dinamica dei fatti ma l’agenzia russa Tass riporta che secondo fonti ufficiali il fuoco si è appiccato per un problema con un radiatore casalingo. Tass riporta anche che ci sarebbero state tensioni diplomatiche dopo alcune affermazioni fatte da Serghiei Frugal, governatore regionale del Khabarovsk, che avrebbe dichiarato che il campeggio non era autorizzato e che nessuno era a conoscenza del fatto che i ragazzi si fossero accampati. Frulla ha anche rilasciato un altro bollettino medico, che spiega che alcuni feriti sono gravi: “3 bambini sono in critiche condizioni. Sono in coma. Un altro è stato portato all’ospedale di Komsomolk con intossicazione di monossido di carbonio”.

(Immagine in alto: Press service of Russia’s Emergencies Ministry in the Khabarovsk region/TASS)