Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno deciso di far fare il primo bagnetto al mare alla loro piccola Stella e per l’occasione pare abbiano scelto Formentera. A fotografarli tutti e 3 insieme è stato Oggi che mostra le foto della coppia al mare con la bimba, un quadretto familiare dolcissimo e caratterizzato dal loro comportamento che appare sempre spontaneo, come quello di due genitori qualsiasi.

La piccola Stella fa il bagnetto con mamma e papà

Se l’anno scorso ci mostravano i due pancioni l’uno contro l’altro, quello di Costanza Caracciolo incinta e quello di Bobo Vieri “mangione” (presumibilmente), quest’anno, invece, la coppia è stata immortalata alle Baleari sulla spiaggia di Formentera in compagnia della piccola Stella, nata lo scorso 18 novembre.

Bobo Vieri, Costanza Caracciolo e la piccola Stella al mare. Credits: Oggi

Le foto di Oggi mostrano una Costanza Caracciolo tenerissima mentre aspetta la figlia in acqua facendo delle faccine buffe che sembrano voler dire alla piccola di non avere paura del mare. Bobo Vieri invece porta in braccio per la spiaggia la piccola Stella, tenendola stretta a sé, con presa sicura. Dunque, si tratta proprio di un bel quadretto familiare tra le onde dell’isola spagnola.

Bobo Vieri tiene in braccio la piccola Stella mentre la mamma, Costanza Caracciolo la attende in acqua.

Credits: Oggi

Stella battezzata a Milano

Come riporta Oggi, prima della partenza per le vacanze a Formentera, Christian Vieri e Costanza Caracciolo avrebbero celebrato il battesimo della piccola Stella nella chiesa di Santa Maria del Carmine, a Milano. Pare che al rito cattolico sia poi seguita una festa, come, d’altronde, è di tradizione. Sembra che si sia trattato di festeggiamenti molto intimi cui hanno partecipato solo i parenti della coppia.

Costanza Caracciolo, Bobo Vieri e la piccola Stella a passeggio sul bagnasciuga. Credits: Oggi

In ogni caso, la famiglia pare che adesso si stia preparando a lasciare l’isola spagnola, infatti, il 26, 27 e 28 luglio dovrebbe trovarsi a San Benedetto del Tronto per l’ultima tappa del Bobo Vieri Summer Cup, tour benefico a sostegno di Heal, un’associazione che sostiene medici e ricercatori che operano nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica finanziandone le ricerche.