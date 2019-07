Giancarlo Magalli doveva essere Don Matteo, questo è quanto rivelato dal pilastro storico di I Fatti Vostri a Paola Pergo, durante il programma Non Disturbare. Nell’intimità della stanza d’albergo, il noto conduttore ha parlato non solo della sua carriera, ma anche della vita privata. In un’impeto confidenziale, Magalli ha raccontato anche del traumatico divorzio dalla moglie Valeria, a cui è ancora molto legato.

Oggi la fiction di Rai 1 ha raggiunto una popolarità tale da essersi guadagnato un posto nell’Olimpo delle serie tv all’italiana più amate di sempre, vantando ben 16 stagioni. A dare il volto al simpatico prete in bicicletta con il fiuto da detective è stato Terence Hill, che ha trovato in questo ruolo un nuovo successo strepitoso.

La rivelazione di Magalli

Giancarlo Magalli, conduttore di successo, ha spiegato a Paola Perego che negli anni ’90, quando la fiction era ancora una bozza di copione su carta, gli fu proposta la parte di Don Matteo. Ovviamente era difficile immaginare, a quei tempi, il riscontro che avrebbe avuto il progetto.

Terence Hill in Don Matteo

Ad ogni modo, Magalli, sebbene affascinato dalla figura del prete investigatore, preferì declinare l’offerta. Facendo in questo modo la fortuna di Terence Hill, che differentemente accettò la parte.

Il buon Mario Girotti, che fino a quel momento era stato nell’immaginario collettivo il membro fondamentale del duo Bud Spencer e Terence Hill protagonisti di spaghetti western, si affacciò in quel momento sulla seconda fase della sua carriera. In buona sostanza, appese speroni e cinturone di Trinità, per indossare il berretto ed inforcare la bicicletta dell’amatissimo parroco.

Le ragioni di Magalli

Non che Giancarlo Magalli dubitasse del progetto, tutt’altro. È lo stesso conduttore a spiegare quali ragioni si celavano all’epoca dietro quel rifiuto.

Dire sì avrebbe significato per Magalli trasferirsi per 8 mesi a Gubbio, cittadina umbra dove sono state ambientate le prime stagioni della fiction.

Ciò avrebbe implicato una lunga lontananza dalla sua famiglia, e Giancarlo non se l’è sentita di porre distanze a lungo termine tra sé e i suoi affetti. Il resto sappiamo come è andato a finire.