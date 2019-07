Dopo numerosi rinvii, il programma Non Disturbare, condotto da Paola Perego è iniziato. Gli ospiti della puntata di ieri sono stati Sabrina Salerno e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo ha ripercorso, tra una domanda e l’altra, la sua vita privata e professionale. Sull’ex moglie ha fatto delle rivelazioni davvero commoventi.

La sofferenza di Giancarlo Magalli per il divorzio

Il secondo matrimonio di Giancarlo Magalli è avvenuto nel 1989 con Valeria Donati, madre della sua secondogenita, Michela. L’unione tra i due è durata 22 anni e, nonostante la sofferta separazione, sono rimasti in ottimi rapporti. Lo ha dimostrato anche la dolce dedica fatta dal presentatore qualche settimana fa.

Ieri, 23 luglio, ospite del programma Non Disturbare, Magalli ha parlato proprio del dolore provato quando l’ex moglie l’ha lasciato: “Per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire, perché le volevo bene a mia moglie“. A quel punto Paola Perego gli ha chiesto se è stato così male perché gli mancava la moglie o per il senso di fallimento rispetto al matrimonio. “Perché mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22. Quindi di colpo la vita ti cambia, e in peggio cambia“, ha risposto il conduttore.

Il quale ha anche ammesso: “Ho pianto come un vitello per mesi e mesi, poi ci si abitua a tutto, però a me è dispiaciuto, anche a nostra figlia. Infatti ancora adesso quando io le dico ‘andiamo a cena con mamma’, lei è tutta contenta“.

Il rapporto con le figlie

La Perego gli ha chiesto, durante il corso della loro chiacchierata serale, se come padre ha qualche rimpianto. Magalli ha ammesso che con la prima figlia Manuela, avuta dal primo matrimonio con Carla Crocivera, qualcuno ce l’ha: “Con la prima qualcuno in più, perché io ero molto giovane quando è nata, avevo 23 anni“.

La giovane età e il fatto di aver iniziato ad affacciarsi al mondo lavorativo lo tenevano spesso lontano da casa: “Ero molto giovane, stavo cominciando a lavorare, dovevo lavorare. Mi ero appena licenziato da mio padre che mi voleva far fare l’assicuratore, me n’ero andato dimettendomi da tutto, da figlio, da marito, da padre, da impiegato, da tutto mi ero dimesso“. Il presentatore ha aggiunto: “Avevo ricominciato da capo, ma da zero in banca anche. Lei allora aveva 2, 3 anni. Quindi l’ho vista per 3-4 anni meno di quanto avrei voluto, però la vedevo. Io facevo Giochi senza Frontiere, quindi ero sempre fuori. Dovevo guadagnare, mantenere la moglie, la figlia, a casa ci stavo poco“. Sia lui che Manuela ci sono stati male per questa lontananza, il rapporto si è aggiustato crescendo: “Poi da grande lei ha capito, poi abbiamo recuperato. Appena ho potuto stare con lei ci sono stato molto. Abbiamo fatto viaggi“.

La vita del presentatore ora

Adesso Giancarlo Magalli si dedica alle sue figlie e alla sua lunga carriera televisiva. Attualmente è single anche se nei mesi scorsi si era parlato di una storia con Giada Fusaro. Lui 71 anni, lei 22. Il conduttore ha rivelato che a pesare sulla fine della relazione sicuramente c’è stata la differenza d’età. Anche se, riporta Today, per la Fusaro questa relazione non sarebbe mai nata.

Immagine in evidenza: Giancarlo Magalli. Fonte: Facebook