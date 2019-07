Loredana Lecciso è uno dei personaggi più intramontabili del gossip nostrano. Lei, Albano Carrisi e Romina Power, il pubblico ha spesso fame di sapere, e ogni notizia su di loro diventa un tormentone che si trascina per giorni. Loredana Lecciso è soprattutto una mamma, come ha raccontato in una intervista al Fatto Quotidiano: “Il mio più grande desiderio era fare la mamma, esaudito perché prima dei trent’anni ho avuto tre figli“.

Le Lecciso e i reality

Tutti ricordano quando Albano era all’Isola dei Famosi e la Lecciso lo lasciò in diretta: “Albano prima della partenza realizzò un’intervista, in alcuni passaggi mi ferì, ero fragile e mi sentii messa da parte.

Decisi di parlare perché sapevo che i concorrenti non potevano essere informati, ai tempi funzionava così. Ho chiesto scusa, me ne sono pentita e con il senno di poi non la rifarei. Dirlo ora però non ha senso“. Adesso c’è la possibilità per lei di partecipare a un reality ma per ora, l’idea di esporsi così tanto, le fa riflettere e la risposta resta “ni”.

Il rapporto con Romina Power

La Lecciso sa bene poi che nell’immaginario di molti fan della ex coppia Al Bano – Romina, lei è vista come “l’altra”: “Mi dispiace.

Semplicemente perché non è così. Io mi limito a vivere la mia vita vera, quando io e Albano ci siamo conosciuti eravamo due persone libere. C’è chi non lo sa veramente e chi vuole pensare il contrario ma sono molto paziente. Il tempo fornisce sempre le risposte migliori, inutile forzare gli eventi”.

Riguardo a vederli sempre insieme per spettacoli in giro per l’Europa: “Ho sempre rispettato il lavoro di Albano e ho sempre fatto un passo indietro sul fronte professionale“, chiarisce subito. “Se qualcosa mi ha dato fastidio non è stato sul palcoscenico, qualcosa che poteva essere magari evitato.

Ho rispettato la sfera lavorativa, ho sperato che altri rispettassero quella privata“, conclude forse un po’ piccata.