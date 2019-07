È stato un anno impegnativo, anche se ricco di soddisfazioni, per Mahmood vincitore del Festival di Sanremo, secondo classificato agli Eurovision ed ora fautore di successi su cui ballare questa estate.

Diciamo che una vacanza è più che meritata per il prodigio del 2019. E così, Alessandro, questo il suo nome di battesimo, si concede un po’ di relax a Mykonos. Ma Mahmood non è solo, da come mostrano gli scatti rubati dal settimanale Chi. Il suo accompagnatore sembra avere con l’artista una particolare intimità. Potrebbe sbocciare qualcosa di più di una semplice? Sembrano lontani quei giorni in cui Mahmood sembrava essere tanto preso da Lorenzo.

Vacanze in Grecia

Mahmood ha scelto la Grecia come meta di queste vacanze. In particolare la gettonatissima isola di Mykonos, località ambita dai giovani, ma anche dai vip.

Tuttavia, il cantante di origini egiziane, opta per soluzioni più riservate: evita le spiagge affollate e superglamour, ma preferisce le calette più nascoste, dove poter riposare e godere del mare. Tanto sole e qualche tuffo, ma soprattutto la compagnia giusta.

Insieme con Dario

A scovarlo tra le insenature dell’Isola sono i paparazzi del settimanale Chi, che hanno pizzicato Mahmood insieme a Dario Faini, suo collaboratore. Faini, in arte Dardust, è un musicista e produttore discografico, complice non solo del successo di Soldi, ma anche della ultima hit Calipso, che Mahmood canta con Sferaebbasta e Fabri Fibra.

Mahmood e Dario Faini. Fonte foto: Chi

Sotto gli obiettivi dei fotografi i due non si sbilanciano, ma sembrano davvero aver raggiunto un’intimità che va ben oltre la collaborazione discografica. Idromassaggio insieme, abbracci, coccole, il tutto in una cornice particolarmente romantica. Che sia del tenero tra i 2? L’estate non può far altro che puntare una lente d’ingrandimento su questa storia.