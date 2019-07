Dopo la scelta Rai di affidare a Lorella Cuccarini la fascia pomeridiana del primo canale, il pensiero è subito corso a Barbara D’Urso. Dalla prossima stagione televisiva, infatti, le due si contenderanno la stessa fascia televisiva.

Competitor, rivali, colleghe, possono essere definite in mille modi, ma comunque la si voglia porre le due si fronteggeranno nella classica sfida agli ascolti. Nonostante qualcuno abbia già ipotizzato una guerra feroce all’ultimo ascolto, dato l’alto livello di professionismo, entrambe sui social sembrano voler partire con grande serenità ed un in bocca al lupo sincero. Insomma la competizione sì, purché sia sana.

Il tweet di Lorella

Se da un lato Lorella Cuccarini è stata scelta per guidare, al fianco di Alberto Matano, la prossima edizione di La Vita In Diretta, dall’altro Carmelita è la regina indiscussa del pomeriggio di Canale 5.

Da una frase pronunciata proprio dalla Cuccarini in un’intervista rilasciata a NuovoTv ha precisato: “Non faremo quel tipo di televisione“. Tuttavia con un tweet la più amata dagli italiani ci ha tenuto a mettere in chiaro la sua stima per la D’Urso.

” Vedo che già cominciano a partire i “titoloni”” scrive la Cuccarini su Twitter “Cara @carmelitadurso, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo!

Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro“

La story di Barbara

Dal canto suo Barbarella non manca di ricambiare e lo fa, non solo condividendo tra le story il tweet di Lorella, ma aggiungendo il suo di tweet.

“Cara @LCuccarini, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe! Un bacio a Chiara dal mio cuore al suo! Col cuore!“. Insomma le premesse per assistere ad una stagione di grande televisione sembrano esserci tutte.