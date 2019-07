Per Daniele Dal Moro, ex gieffino protagonista dell’ultima edizione del programma Mediaset conclusasi lo scorso giugno, sembra essere un periodo tutt’altro che sereno. Dopo la pioggia di critiche da parte degli haters sul suo altalenante rapporto con Martina Nasoni (vincitrice del Grande Fratello) e il recente incidente in moto dal quale è uscito solo con qualche ammaccatura, adesso in un momento di sconforto, arriva lo sfogo su Instagram in una lettera indirizzata al padre. Pare che le parole del ragazzo abbiano commosso molti suoi follower.

Lo sfogo su Instagram

Daniele Dal Moro, reduce da un periodo a dir poco intenso, ha deciso infatti di manifestare le sue emozioni in un lungo post pubblicato nelle scorse ore su Instagram.

Le parole del 29enne sono rivolte al padre con il quale sembra avere un rapporto molto particolare: “Sono seduto su quel sasso. Quello scoglio dove sempre mi portavi da bambino. Non parlo molto di te, anche perché tu non vuoi mai, ma stavolta me ne frego e voglio scriverti due righe”, inizia con queste parole la lettera di Daniele rievocando un caro ricordo d’infanzia per proseguire nelle righe successive con parole di stima e gratitudine verso l’uomo a cui, come dice lui stesso, deve tutto.

“Volevo dirti che oggi più che mai sono orgoglioso di averti avuto vicino! Sono orgoglioso ogni giorno quando ti vedo o ti sento parlare che sia in TV o sui giornali. Perché tu per me sei sempre stato un esempio. 30 anni che ti conosco e mai una parola fuori posto, mai un giudizio azzardato, mai un torto a qualcuno che l’aveva fatto a te, mai una parola sgarbata nei confronti di chi a te aveva mancato di rispetto“.

La delusione di Daniele

Parole molto belle quelle indirizzate al padre ma dietro le quali sembra nascondersi dell’amarezza a fronte degli eventi susseguitesi recentemente.

“Sai, in questi giorni mi sono sentito dire cose non belle da persone delle quali avrei pensato tutto fuorché questo… Ma non c’è problema tutto passa, me l’hai sempre detto tu!” E c’è chi pensa che dietro queste frasi ci sia dietro proprio la rottura ormai accertata con Martina Nasoni della quale i follower hanno appreso sempre sul medesimo social proprio qualche giorno fa.

L’annuncio della rottura con Martina

La notizia della rottura definitiva con Martina Nasoni non è proprio quello che si definisce un fulmine a ciel sereno. La relazione tra i due infatti ha cominciato a scricchiolare non appena fuori dalla casa del Grande fratello, ma a porre fine a qualsiasi speranza di chi ha seguito con fervore la love story, ci ha pensato la stessa Martina in una diretta Instagram. “Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi magari non sempre le cose vanno come uno spera. Però niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, invece che avere il rimpianto di non averci neanche provato. Questo è quanto, spero che continuiate a starmi vicino a incoraggiarmi sui prossimi progetti, sul mio futuro.