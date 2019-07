Elisabetta Canalis si gode l’estate italiana, e tra un soggiorno e l’altro si concede un’intervista a Panorama, in cui si racconta a tutto tondo. Dopo una tappa ad Alghero, la cittadina natale dell’ex velina, ecco Elisabetta insieme a tutta la famiglia immersa nella meravigliosa natura della Toscana. L’abbiamo ritrovata lì grazie ad uno scatto in cui posa in bikini con un fisico da urlo.

Fisico statuario e fascino magnetico, è vero, ma la Canalis a casa è una donna come tutte le altre. Ed è proprio questa versione di sé che vuole raccontare a Panorma. Elisabetta è un fiume in piena, però, quando le si chiede della crisi con l’amica del cuore Maddalena Corvaglia risponde: “Preferisco non parlare” per non dare spazio alle voci del gossip.

Elisabetta nella quotidianità

La forma invidiabile di Elisabetta Canalis è naturalmente il frutto di uno stile di vita sano e molto curato. La Canalis fa incetta di frullati e centrifugati ricchi di frutta e verdura, cercando di marginare l’uso della carne rossa. Ma soprattutto fa tanto sport, con un allenamento costante che la impegna in più discipline, dalle arti marziali al karv maga.

E poi c’è la famiglia: Elisabetta è una moglie e un madre molto presente. La sua piccola Skyler Eva occupa gran parte delle sue giornate.

Mentre il marito Brian Perri, un noto chirurgo di Los Angeles, originario di Pittsburgh è al suo fianco da ben 6 anni.

Il sesso a 40 anni

Di certo Elisabetta è davvero orgogliosa del suo Brian, e dalle sue parole si evince facilmente tutto l’amore che prova per lui. “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene“.

La Canalis non si tira indietro nemmeno nel parlare della loro intimità. “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte…” ammette sincera l’ex velina.

“Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso“. Una realtà che la Canalis accetta felice e grata della sua felicità. “Io ora sono felice. Ho trovato il mio equilibrio“.