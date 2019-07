Antonella Clerici si trova in questi giorni in vacanza, come attestano le foto pubblicate sui suoi social, per godersi un po’ di meritato relax. Mentre sta affrontando la delusione per l’esclusione dai palinsesti Rai della prossima stagione arriva un’altra brutta notizia. Il suo ristorante in Campania chiude battenti.

Chiude “Casa Clerici”

Proprio in questi giorni Antonella Clerici aveva pubblicato alcune foto con la figlia Maelle che era riuscita a farle tornare il sorriso dopo l’amara delusione Rai. Adesso, mentre la presentatrice si trova ancora in vacanza, arriva l’ennesima brutta notizia: il suo ristorante “Casa Clerici” chiude. A riportare la notizia è 361 magazine che titola “Periodo no per Antonella Clerici, chiude il suo ristorante“.

Il locale aveva aperto nel 2015 al Centro Campania di Marcianise. Era gestito, inizialmente, solo da lei. Il volto della conduttrice de La prova del cuoco bastava come garanzia di qualità. Come ogni progetto, anche questo del ristorante era stato preso dalla Clerici con entusiasmo. In uno dei primi post del ristorante su Instagram appariva lei sorridente che ne annunciava l’apertura:

Dopo qualche anno, però, c’è stato un cambio di gestione; come si evince dalle recensioni lasciate dai clienti, con il passaggio si è abbassata la qualità dei piatti.

Tanto da costringere il locale a chiudere battenti.

La rivelazione di Antonella Clerici su Mediaset

Riuscirà a superare anche questo colpo? Intanto sul settimanale Oggi è uscita una lunga intervista alla presentatrice, in cui si è raccontata a cuore aperto. Alla domanda se accetterebbe un’offerta da Mediaset (dopo i tanti anni trascorsi in Rai), la Clerici ha risposto: “A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale“. Inoltre, ha confessato: “Adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv!

E lì so che mi divertirei da pazza“. Questa risposta non significa che accetterebbe di sicuro anzi, ha specificato la conduttrice: “Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro“. E ha concluso: “Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento“.

Immagine in evidenza: Antonella Clerici. Fonte: Instagram