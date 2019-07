Francesco Chiofalo ha raccontato ai suoi fan come combatte tutti i giorni dopo l’operazione di rimozione di un tumore. Oltre al supporto dei medici, Chiofalo si è confessato al programma radiofonico Non succederà mai più, raccontando la sua positività.

Affrontare le difficoltà con il sorriso

“I problemi di salute vanno combattuti con la positività“, ha spiegato. “Ai ragazzi che mi scrivono consiglio sempre di far finta di non avere nulla e di godersi ogni minima cosa, anche il semplice gesto di guardare un film con la propria madre. Durante questi brutti periodi non ti arrabbi più per tante cose, lasci perdere perché impari quali sono le priorità.

Bisogna ridere. L’unico modo per superare gli ostacoli della vita è ridere“, conclude.

Temptation Island Vip e Selvaggia Roma

Intanto però si comincia a pensare alla prossima stagione di Temptation Island Vip, quella targata Alessia Marcuzzi. Chiofalo, l’ex lenticchio del programma, ha parlato di una possibile partecipazione: “Io non ho paura dei tentatori perché sono insostituibile. Antonella non riuscirebbe a trovare mai uno come me. Se siamo stati chiamati? Questo non posso dirlo“.

Intanto però la ex Selvaggia Roma ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Dammi un Mojito: “Ha pubblicato un singolo? E quando?

Io non lo sapevo perché non la seguo più. Comunque non penso avrà successo, non è una cantante. Ma poi, chi la segue? Nessuno!“.