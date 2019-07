Fabio Canino, volto storico e giudice di Ballando Con Le Stelle si è raccontato a Pierluigi Diaco, ospite di Io e Te, programma mattutino del palinsesto Rai.

Canino affronta diversi argomenti, scavando nella sua sfera più intima e personale. Fabio parla dell’amore, quello odierno, maturo, dei sogni d’amore, parla anche dell’adolescenza spesso minacciata dal bullismo, quando decise di vivere liberamente la sua sessualità. E poi la rivelazione: Fabio Canino è innamorato.

La gioventù di Fabio Canino

Nel salotto di Diaco, Fabio Canino si mette completamente a nudo, mostrando al pubblico un lato inedito del suo personaggio. Parte raccontando della sua gioventù.

“Avevo il complesso delle orecchie a sventola. Da piccolo ero un ragazzino molto buono, quello che stava sempre con la mamma, giocava sempre nel cortile” comincia il giudice di Ballando, ricordando la sua infanzia.

Poi è passato all’adolescenza, disseminata di difficoltà: “Crescendo, quando non fai mistero di essere omosessuale, tentano di bullizzarti“. Ma Canino ha sempre saputo far valere i suoi diritti: “Io non gliel’ho mai permesso: quelli cercavano di menare con le parole, io menavo con le mani e li lasciavo senza che sapessero cosa dire“.

Dichiarazione d’amore

Nel corso della puntata Canino parla anche d’amore e si dichiara attualmente innamorato, anche se, sfortunatamente, non corrisposto.

“Sono innamorato, ma non corrisposto – ha spiegato – Lui non riesce ad affrontare questa cosa. Per amare ci vuole coraggio“.

Poi prosegue: “Le parole che mancano al cuore sono quelle non dette. Meglio dire una parola di troppo perché poi si può chiedere scusa. I silenzi invece lasciano vuoti e creano distanze. Al mio cuore manca una persona“. Ed infine conclude parlando del suo desiderio di paternità, che non ha potuto soddisfare: “Ora è troppo tardi. Peccato, perché sarei stato un bravo padre“. Insomma al pubblico Fabio si è mostrato così com’è senza artefatti scenici, ma mettendo a nudo sogni e desideri, offrendosi in una visione completa.