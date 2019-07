È tempo di relax anche per Luigi Di Maio e la sua compagna Virginia Saba. La coppia, che già si era concessa un weekend romantico a giugno, è volata di nuovo in Sardegna. Sono stati immortalati in spiaggia mentre si scambiano tenere effusioni; ma anche in locali alla moda, a presentazioni di libri e durante una passeggiata per lo shopping.

I teneri scatti di Luigi Di Maio e Virginia Saba in spiaggia

La “fase luna di miele” tra il ministro Di Maio e la giornalista Saba continua. I due, innamoratissimi, dapprima sono stati insieme a Trento. Il 20 luglio scorso, infatti, il vicepremier ha incontrato, insieme alla compagna, gli attivisti del Movimento 5 stelle, come testimonia lui stesso sulla sua pagina Instagram:

I due sono, successivamente, partiti alla volta della Sardegna e sono stati immortalati dal settimanale Diva e Donna, complici e affiatati, in una caletta di Baja Sardinia.

Nelle immagini si vede Di Maio che stringe e guarda innamorato Virginia, poi la sfiora timidamente e la abbraccia. Lui sfoggia un boxer azzurro, lei un bikini colorato, e si godono la breve vacanza insieme, lontano da Roma e dagli impegni lavorativi.

Gli scatti di Luigi Di Maio e Virginia Saba alla caletta di Baja Sardinia.

Fonte: Diva e Donna

Vacanza mondana per la coppia

La coppia ha potuto, così, trascorrere un po’ di tempo insieme dopo il weekend passato a giugno in Costa Smeralda. Su Huffington Post si legge che i due hanno trascorso la vacanza frequentando locali, inaugurazioni, spiagge e presentazioni di libri. Ad, esempio, hanno partecipato a Porto Cervo a quella del libro “Quegli incontri segreti tra Almirante e Berlinguer” di Antonio Padellaro. Poi si sono concessi un po’ di tempo per lo shopping in una boutique di due stiliste sarde. La coppia ha concluso la serata all’inaugurazione del Lìo, un ristorante esclusivo di Poltu Quatu, in provincia di Olbia.

Celebre locale di Ibiza, dove si mangia e si balla, che ha aperto venerdì scorso anche in Costa Smeralda. Luigi Di Maio e Virginia Saba sono apparsi molto sorridenti e complici mentre brindano e cenano con una coppia di amici durante la serata inaugurale.

La fidanzata felice per questi giorni insieme

Finalmente i due sono riusciti a rilassarsi e a godersi i pochi momenti insieme da innamorati. Virginia Saba, infatti, si era un po’ lamentata del poco tempo a disposizione da trascorrere con il fidanzato. Aveva affidato la sua tristezza ai social network, come riportato da TgCom24, la compagna del ministro del Lavoro aveva scritto: “Cerco una spiaggia bella per buttarmi in acqua qualche ora. Perché il tempo per rifiatare è davvero ristretto!“. E aveva aggiunto: “Secondo bagno della stagione e la cosa più bella sapete qual è? Il profumo di elicriso della Sardegna e stare finalmente con Luigi…“. Qualche giorno dopo ha scritto, rammaricata ma allo stesso tempo felice: “La nostra microvacanza è finita. Ma la Sardegna ci ha ricaricato di energia“.

Immagine in evidenza: Luigi Di Maio che guarda innamorato la compagna Virginia Saba. Fonte: Diva e Donna