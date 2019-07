Pioggia di elogi e complimenti per Maria Elena Boschi, l’avvocatessa e deputata del Partito Democratico che ogni anno, di estate in estate, riesce a suscitare consensi. Non si parla però qui di politica e idee ma di fisico: un bikini strepitoso che sembra migliorare col tempo.

Tutti gli occhi puntati su Maria Elena Boschi

Su Instagram tutti gli occhi sono puntati su di lei e sui suoi numerosissimi scatti in spiaggia che continuano a catturare l’attenzione. Distogliendo la concentrazione dai fatti prettamente politici, Maria Elena Boschi sta accalappiando consensi sul suo fisico che continua ad ammaliare gli utenti social. Un fisico mozzafiato che esce indenne anche dagli occhi più puntigliosi e critici del web.

Chi le ricorda quanto è bella, chi le fa i complimenti, chi le augura buone vacanze: insomma, il profilo dell’avvocato permane tra i più visitati.

Sorridente e raggiante in compagnia delle amiche

Sorriso smagliante, capelli sciolti e fisico statuario sfoggiato su paradisiache spiagge in compagnia sempre e solo, però, delle amiche. Non c’è spazio ne ombra di uomo tra i suoi post, dove spesso e volentieri si mostra sola o al massimo in compagnia di qualche amica. Anche negli ultimi scatti, che arrivano dalla Toscana, Maria Elena Boschi si è lasciata immortalare in compagni di amiche in spiaggia: il volto disteso e rilassato di chi, in quel preciso momento, non ha pensiero per affari pubblici o politici.

Proprio come lo ricorda la sua didascalia: “Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana“, scrive la Boschi su Instagram.

*immagine in alto: Maria Elena Boschi. Fonte/Instagram Maria Elena Boschi (dimensioni modificate)