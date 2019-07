È una corsa su Instagram per non perdere le ultime stories di Belén Rodriguez. No, non si è sposato nessuno, per il momento: a catturare l’attenzione in queste ore in particolare è in verità non tanto lei quanto il suo compagno, Stefano De Martino. Immortalato da lei senza veli nella vasca da bagno, il corpo statuario del ballerino sta facendo letteralmente perdere la testa a tutto il parterre femminile, e non solo, di Instagram.

Tra le stories di Belén cade l’occhio su De Martino

C’è da dire che si è soliti fare i conti, e non con poca invidia, con il fisico di Belén Rodriguez.

Generalmente sul suo profilo Instagram sono numerose le fotografie o i video in cui è lei a mettere in mostra il suo fisico da dea greca, tonico e perfetto in ogni sua curvatura. Capita però che, sempre sul suo profilo Instagram, faccia capolino anche il fisico – non da meno – del suo compagno, che dire, suo marito a tutti gli effetti ora che non c’è più modo di dubitare del loro ritorno di fiamma.

Nudo in vasca insieme al figlio Santiago

E proprio in questo caso, con tantissima invidia, ancor più che per il fisico della showgirl, sul profilo dell’argentina si scorge uno Stefano De Martino in versione papà affettuoso.

Niente di tanto strano? L’affettuosità si propaga nell’aria, dalla vasca da bagno, dove Stefano De Martino gioca affettuosamente con il figlio Santiago.

Ovviamente, non può non sfuggire agli occhi il fisico del ballerino nudo nella vasca da bagno, un mix di sensualità e tenerezza tale da intasare i commenti nella direct message della Rodriguez. I continui scatti sono a riprova del ritrovato idillio che già una volta spinse Belén e Stefano verso l’altare, un evento che potrebbe ripresentarsi presto e forse proprio a Ibiza dove i due sono volati per godersi qualche giorno di relax.

Se son rose, in questo caso, rifioriranno!

*immagine in evidenza: Stefano De Martino. Fonte/Instagram Belén Rodriguez (dimensioni modificate)