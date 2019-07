Il piccolo Domenico è finalmente arrivato e l’amore che ha portato con sé pare superi ogni aspettativa possibile: Rosa Perrotta è piena di gioia e di amore per il piccolo “Dodo” ed ha già cominciato a pubblicare qualche piedino e qualche manina sui social. Da giorni, infatti, la bella ex tronista (che sembra non aver perso un grammo di fascino neanche dopo il parto) ha raccontato ai suoi follower l’emozione di diventare madre.

La vita dopo Dodo

Ora che lo può toccare e abbracciare il piccolo Domenico è tutto ciò che la neo mamma Rosa vuole vedere durante le sue giornate: “Di notte lo fisso, cerco di fissare ogni sua particolare, ragazzi che cosa pazzesca, e chi se lo sarebbe mai immaginato” dice nelle stories di Instagram.

In un post in cui mostra una delle ultime immagini scattate prima del parto, Rosa racconta di quanto tutte le sue aspettative sulla maternità fossero diverse dalla realtà: “Ogni mamma, tra cui tantissime di voi, mi raccontava così la nascita del proprio figlio. Ed io provavo ad immaginare. Come sarebbe stato, cosa sarebbe cambiato in me, che cosa mi sarebbe successo. Tutto vano. Non si può immaginare ragazzi. Non si può raccontare. Solo oggi capisco, solo oggi so”.

Dodo, bambino social ammirato da tutti

Per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione una cosa è certa: il volto del piccolo Domenica sarà ben conosciuto dai suoi follower, come ha spiegato lei stessa al settimanale Chi: “Ormai la mia vita è caratterizzata da questa dimensione. Siamo inondati di affetto dai follower, mi mandano regali a casa, ho ricevuto persino un kit per fare un calco dei suoi piedini…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”.