Nel tempo Arisa ci ha abituato a diversi cambi di look, dimostrando sempre il coraggio di cambiare e rinnovarsi; nella sua ultima versione sfoggia addirittura una testa completamente rasata. Il più delle volte la cantante si è dimostrata noncurante delle opinioni altrui e ha sempre risposto con ironia alle prese in giro.

Tuttavia c’è un aspetto della sua fisicità di cui non aveva ancora mai parlato pubblicamente, ovvero il suo rapporto con il corpo e i chili di troppo. In una recente storia Instagram la cantante racconta di aver seguito una dieta molto rigida che, però, nel lungo periodo non ha portato ai risultati sperati.

Confessa di aver perso ben 13 chili in appena due mesi, un grande risultato se non fosse che quei chili li ha purtroppo recuperati. Si tratta del cosiddetto “effetto yo-yo“, l’odiato contraccolpo fisico che affligge chi segue diete ferree.

“Come Bridget Jones sulla cyclette”

Tutti ci ricordiamo di Renée Zellweger e della sua interpretazione del personaggio di Bridget Jones: goffa, sovrappeso e collezionista di brutte figure. È così che dichiara di sentirsi Arisa in questo periodo. La cantante lucana ammette, con il candore che la contraddistingue, di vivere un momento difficile in cui non riesce né a scrivere né a perdere peso.

Arisa confessa di lottare in continuazione contro la sua forma fisica; infatti il più delle volte lo specchio riflette un’immagine che non le piace e che la costringe ad imbattersi in diete rigide e severe che la segnano fisicamente e mentalmente. “Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità seguo un regime alimentare impeccabile”, Arisa racconta così la sua sofferenza ai followers. Poi aggiunge: “Mi passano davanti pizze, pizzette, dolci e dico sempre ‘no grazie, preferisco il pollo lesso’. Ma chi ci crede?”.

Il supporto dei fan

La scelta di condividere sui social questo tipo di problematiche dimostra innanzitutto un rapporto sincero che si è instaurato tra lei e i fan ma al tempo stesso rappresenta un messaggio importante per chi vive la sua stessa situazione.

Ecco che la reazione dei supporter non ha tardato ad arrivare. Negli ultimi giorni molti utenti hanno speso parole di incoraggiamento e dimostrato tanta solidarietà nei confronti dell’artista. L’affetto è stato tale che ha spinto la stessa Arisa a ringraziarli pubblicamente per il bene dimostrato: “Orgogliosa di voi e di me per il flusso d’amore che si propaga tra noi! Alla faccia di chi ci vuole male, io voglio continuare ad amare. Grazie!”

Credits immagine in alto: Instagram/Arisa