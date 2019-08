Scatenate, sfrenate e particolarmente sexy: parliamo di due ex veline che tuttavia non hanno mai condiviso, nello stesso momento, il palco di Striscia la Notizia. Insieme però, formano comunque la coppia mora-bionda e, in questo specifico caso, anche “fetish”. Parliamo di Maddalena Corvaglia e di Melissa Satta.

Festa di compleanno vip… e fetish!

Siamo sicuramente abituati a vederle ballare, i loro stacchetti hanno anzi animato le serate di Striscia la Notizia per lungo tempo. E non ci farà nemmeno strano vederle vestite d’abiti cortissimi e provocanti ma questa volta c’è un quid in più, che non siamo proprio soliti vedere. Melissa Satta e Maddalena Corvaglia sembrano aver preso parte al medesimo party, una festa a tema – a giudicare dall’abbigliamento – scatenato e dall’impronta “fetish”.

Abbigliamento sexy e vestiti in pelle

La mora, Melissa Satta – avvistata senza Boateng sebbene sia ormai chiaro a tutti che tra loro sia tornato il sereno – si è immortalata avvolta in un look provocante. Perline sul volto, una coroncina molto alla Lady Gaga, un corsetto in pelle nera, degli shorts in jeans scuri e delle cinghie, una rivisitazione sexy e impreziosita di una sorta di Tomb Raider.

Satta Raider e Maddalena Croft

Maddalena Corvaglia, la velina bionda, si mostra invece in abiti più chiari e fascianti ma non per questo meno provocanti e sexy, anzi.

Occhialata scura, capelli raccolti in un’altissima coda di cavallo, e una tutina fasciante e aderenti bianca lucida, accompagnata da alti stivali neri in pelle. Mentre dal post Instagram della Satta non si riesce a capire che tipo di festa sia, dal post dalla Corvaglia si intende che si tratta di una festa di compleanno di Philippe Renault Jr, festeggiato per l’occasione al Just Cavalli. Qualcuno scherza sotto alla foto sexy di Maddalena Corvaglia ed è Brumotti che ironizza, prendendo in giro la Corvaglia: “Lara krapfen“.

Sotto al post della Satta invece, spunta proprio il commento di Boateng che folgorato dallo scatto, commenta con gli occhi a cuore.

*immagine in alto: Maddalena Corvaglia e Melissa Satta. Fonte/Instagram