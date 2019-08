Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono lasciati. Tramite i profili Instagram i due non hanno lasciato dubbi sulla rottura definitiva della loro storia d’amore, già da tempo oggetto di critiche e pettegolezzi. Sembrerebbe che lei abbia usato parole gravissime su Dal Moro e la sua famiglia scatenando l’ira del giovane veronese.

Una fine preannunciata?

Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16 e Daniele Dal Moro, figlio del deputato del PD Gian Pietro Dal Moro, avevano deciso di frequentarsi ufficialmente dopo l’attrazione nata all’interno della Casa più famosa d’Italia. Una relazione già da subito sembrata complicata a causa dei dubbi sentimenti provati dal sexy Dal Moro nei confronti della gieffina vincitrice.

Le critiche sono volate sui social tanto che il ragazzo aveva affrontato la questione in una story su Instagram.

E sempre su Instagram i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno reso pubblica la notizia del loro addio. Ma facciamo un passo indietro. La settimana scorsa, Martina, durante una diretta social, aveva dichiarato di essere single, scatenando la rabbia dell’ignaro Daniele. Poco dopo la ragazza ha raggiunto Dal Moro a Roma per discuterne. Ma l’incontro non è andato come previsto, anzi non è mai avvenuto.

Lo scontro sui social e la rottura

“Scusate la delusione, sono andata a Roma per parlare con il diretto interessato ma lui aveva un servizio fotografico quindi… Ho preso un altro treno e sono tornata a casa.

Il rapporto è chiuso adesso basta“, ha raccontato la Nasoni su Instagram. Daniele, poco dopo, ha risposto: “Ho appena mandato un messaggio a Martina, io con Martina ho chiuso, non voglio più saperne, per me è una cosa chiusa. Io posso non esser stato troppo affettuoso con lei, posso non essermi comportato come molti di voi avrebbero voluto, ma penso di averle sempre portato rispetto dentro e fuori dalla Casa“.

Dal Moro ha proseguito spiegando l’accaduto secondo la sua versione: “Io e Martina ci sentiamo praticamente tutti i giorni al cellulare, non era in programma di vederci oggi, mi ha scritto alle 18 e mi ha detto: ‘Io sono in treno, sto venendo giù’.

E io ho pensato a come avremmo potuto fare dato che ero con mio cugino che aveva preso, da tre settimane, una mezza giornata di ferie per stare con me. Ero già d’accordo con lui, per stare anche a dormire con lui. Io mi sono arrabbiato con Martina perché non mi ha avvisato, e mi è dispiaciuto che abbia fatto un giro per nulla. Va bene la sorpresa, ma cerca di capire se posso. Detto questo il motivo per cui sono arrabbiato con Martina è perché con me ha usato parole gravissime, che non diffonderò mai ma gravissime, su di me, sulla mia famiglia, nessuno mi ha mai detto quello che mi ha detto lei“.

Insomma sembra proprio che “la ragazza con il cuore di latta” abbia frainteso i precedenti impegni del giovane Daniele rincarando la dose con una reazione a dir poco accesa. Tuttavia, i due non sembrano intenzionati a perdonarsi.

Immagine di copertina: Instagram, pagine ufficiali di Dal Moro e Nasoni