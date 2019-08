I riflettori sull’ultima edizione di Temptation Island si sono appena spenti, ma alcuni concorrenti delle precedenti stagioni stanno facendo assai discutere. Come vi avevamo già detto, Alessio Bruno (che ha partecipato al reality nel 2017) è stato arrestato per possesso di droga e spaccio. Per lui una condanna di oltre 2 anni di reclusione e una pena pecuniaria di circa 14mila euro. A fare chiarezza sullo stato di Bruno, sulle sue sensazioni e su quanto sta accadendo sono stati la fidanzata di Bruno, Eleonora D’Alessandro, e l’amico Fracesco Chiofalo (il Lenticchio di Temptation Island). Ma se lo scopo dei due era quello di aggiornare i fan, il risultato è stato invece quello di farli infuriare.

La D’Alessandro e Chiofalo hanno infatti litigato pubblicamente.

Lite tra Francesco Chiofalo ed Eleonora d’Alessandro

Francesco Chiofalo aveva mostrato vicinanza all’amico e, dalle colonne di DiPiù Tv aveva dichiarato: “Attualmente Alessio si trova in carcere: piange e si dispera per quello che ha fatto. Ho contattato la sua famiglia, ho detto loro che per qualunque cosa io sono qui, ma certo Alessio ora deve fare i conti soprattutto con se stesso e con i suoi errori”. Una dichiarazione che non è affatto piaciuta alla fidanzata di Bruno.

Eleonora D’Alessandro ha infatti replicato aspramente, accusando Chiofalo di diffamazione: “Alessio ha un seguito ed è normale che la situazione venga presa di mira da pagine web e giornali, ma da qui a DICHIARARE IL FALSO all’interno di interviste rilasciate sotto compenso ed esclusivamente per fare scoop, ce ne passa. Questa è DIFFAMAZIONE. Alessio è stato arrestato ma chi conosce un attimo la legge italiana sa che la pena sotto i tre anni è punita con gli arresti domiciliari”. La D’Alessandro ha spiegato di come Alessio sia “pentito” e “chiuso in casa” e di come stia “affrontando le cose da uomo”.

E sull’amicizia con Lenticchio spara a zero: “gli amici veri sono altri, chi mi ha chiamata, chi ci ha fatto sentire con i fatti la sua presenza, non un ragazzo che dichiara ai giornalisti di aver chiamato i genitori di Alessio dopo quello che è successo, ma in realtà ha scritto due messaggi in Direct su Instagram alla sottoscritta, niente di più e niente di meno”.

Alessio Bruno con Eleonora D’Alessandro

La risposta di Lenticchio

Non si è fatta attendere la replica di Chiofalo che, dalla pagina Instagram di IsaeChia risponde alle accuse di visibilità con accuse di visibilità. Della D’Alessandro dice: “È solo alla ricerca di visibilità. Non la biasimo, prova a diventare famosa da anni. Sono anni che ci gira intorno ma non c’è mai riuscita. Ormai ha 30 anni suonati ed è alla frutta. Se pensa di diventare famosa con l’arresto del ragazzo è proprio una poveraccia. A questo punto mi pento di essermi comportato da amico nei loro confronti”. Chiofalo spiega di aver lasciato il numero personale alla D’Alessandro per ogni evenienza e bolla questa sua risposta come una ricerca di notorietà: “Attacca me senza motivo pur di farsi scrivere due articoletti di gossip”.

Nella discussione è entrata anche Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, che ha poi sferrato le accuse più gravi alla D’Alessandro: “Non è colpa mia se il tuo ragazzo per portare in vacanza è stato costretto da te a vendere la cocaina”.