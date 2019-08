Questa estate per Lorella Cuccarini è piena di entusiasmo e grandi promesse. Il suo grande approdo in Rai ha dato alla ballerina conduttrice nuovi stimoli e straordinarie energie.

Arrivano però le note dolenti, perché tanti progetti si traducono in altrettanti impegni. E prima che arrivi settembre con la nuova edizione di La Vita In Diretta, la Cuccarini ha già l’agenda piena, al punto che quest’anno per la prima volta dopo tanto tempo, non potrà trascorrere insieme al marito Silvio Testi il loro anniversario. Per questo Lorella ha deciso di fare al consorte una dedica memorabile.

Una famiglia fantastica

Era il 3 agosto del 1991, quando la conduttrice Lorella Cuccarini e il produttore Silvio Testi, si dicevano “Sì” difronte ad amici e parenti.

Da allora la coppia è stata sempre affiatatissima e ha dato vita ad una famiglia fantastica. Ogni 3 agosto, per 28 anni Lorella e Silvio hanno onorato quella data, riservando all’anniversario di coppia la celebrazione di un evento solenne. Ma non quest’anno. Impossibilitata a stare accanto a suo marito, al secolo Silvio Capitta, la Cuccarini ha voluto pubblicare un’immagine di quella meravigliosa famiglia che hanno costruito insieme.

Grandi progetti per Lorella

Questa lontananza dalla famiglia e dall’amore della sua vita (in un giorno così importante) è per la Cuccarini un caro prezzo.

Ma vale la pena pagarlo, visto che la conduttrice è pronta a rilanciarsi per la prossima stagione televisiva.

In questi ultimi anni l’abbiamo sempre vista nelle vesti di ospite o opinionista, di tanto in tanto, ma al contempo cresceva la sua presenza sui social network. Ora Lorella è pronta a tornare al timone di uno dei programmi di punta di Rai 1. E in attesa che cominci La Vita In Diretta, in questi giorni la ritroviamo in prima serata con Grand Tour.