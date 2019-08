È panico tra i fan e i follower di Nadia Toffa: ormai sono giorni che la Iena non si palesa sui social e questa costa sta mandando in tilt la schiera dei suoi seguaci. La paura serpeggia sospettosa che dietro questo assordante silenzio della giornalista possano nascondersi gravi ragioni.

Conoscendo le sue condizioni di salute, debilitate dalle terapie per contrastare il tumore al cervello che ha colpito la giornalista alcuni anni fa, la preoccupazione per lei si fa sempre più pesante e assordante.

L’ultimo post della Toffa

A stranire il pubblico di Nadia, 40 anni, è la sua totale scomparsa dai social.

Anche quando la Toffa ha deciso di non andare in onda perché debilitata dalle chemioterapie, ha sempre tenuto un contatto con i suoi seguaci, aggiornandoli costantemente. L’ultimo post però risale al 1 luglio. È più di un mese ormai che Nadia Toffa non si palesa più sui social network ed ha interrotto ogni comunicazione con il mondo esterno.

Quell’ultimo post di Nadia, conta numerosissimi commenti da parte dei follower che chiedono il perché di un silenzio tanto prolungato.

La paura tra i follower

Nei commenti al post i follower non fanno che fare domande, ma soprattutto taggare la redazione di Le Iene che, quando Nadia non ha potuto, ha provveduto a dare spiegazioni e tranquillizzare i fan.

Questa volta però nemmeno loro rispondo. Il timore più grande per chi segue la Toffa è che le sue condizioni possano essere peggiorate o che sintomi più gravi della sua malattia abbiano cominciato ad avanzare. In questo momento non possiamo che interrogarci mentre tutto tace, sperando che Nadia continui forte e battagliera nella sua sfida contro il tumore.