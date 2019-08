Si chiamerà Euro Games il programma ispirato allo storico Giochi Senza Frontiere. Fervono gli ultimi preparativi per la messa in onda ma ormai è certo che una delle trasmissioni più amate dagli italiani tornerà a divertire il pubblico da casa. I presentatori sono certi, c’è già una data e adesso la rete sulla quale andrà in onda ha presentato il primo spot.

Il video di presentazione di Euro Games

È tutto pronto per il grande ritorno dello storico programma Giochi Senza Frontiere. Cambia il nome ma il format sarà simile: la competizione vedrà sfidarsi alcune nazioni europee in prove di abilità di ogni tipo.

Il game show ha anche “cambiato casa”: dal 1965 al 1982 e poi dal 1988 al 1999 è, infatti, andato in onda sulla Rai. Adesso, invece, sarà trasmesso da Mediaset su Canale 5. La rete ha pubblicato uno spot su Twitter, il 31 luglio scorso, scrivendo: “Non state sognando…. è tutto vero. A settembre su Canale5 vi aspetta Eurogames“. Il video, girato per suscitare le emozioni e i ricordi dei telespettatori, inizia con il conto alla rovescia che segnava l’inizio di ogni gara.

Non state sognando… è tutto vero 🤩



A settembre su #Canale5 vi aspetta #Eurogames 💪🏻 pic.twitter.com/qCe74MU46E — Mediaset Play (@MediasetPlay) 31 luglio 2019

Chi condurrà i Giochi Senza Frontiere

Se all’inizio era solo una voce che girava, da qualche giorno è arrivata la conferma sui due conduttori del programma: saranno Ilary Blasi e Alvin.

Entrambi entusiasti per la nuova avventura, hanno fatto sapere che non vedono l’ora di iniziare. La Blasi lo ha raccontato in un’intervista a Chi: “Quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vedere Giochi Senza Frontiere e sono felice di portare in tv la versione 2.0“. Mentre Alvin lo ha comunicato con un post su Instagram, che inizia così: “Sono molto felice di comunicarvi che presto, una nuova avventura, una delle tante che sognavo da bambino, prenderà vita“.

Il format

Non è ancora stato svelato tutto e probabilmente bisognerà attendere l’inizio di Euro Games a settembre per capire se il format sarà lo stesso dello storico programma.

A fornire qualche dettaglio in più c’ha pensato il sito Tv Blog. In ogni puntata le nazioni in gara saranno rappresentate dalla propria squadra che si sfiderà cercando di accumulare più punti possibili. Stando a quanto riportato le nazioni coinvolte nella prima edizione saranno l’Italia, la Spagna, la Germania, la Russia, la Grecia e la Polonia.

Immagine in evidenza: Alvin, Ilary Blasi. Fonte: Instagram, Mediaset Play