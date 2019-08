Incidente in vacanza a Ibiza per Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. Dopo un controllo dei medici, le condizioni del comico sono risultate buone, mentre alla modella è stato diagnosticato un lieve trauma al collo. Ezio Greggio ha però criticato in un post su Instagram l’atteggiamento dei paparazzi, che stavano seguendo la coppia: avrebbero assistito all’incidente e non si sarebbero avvicinati nemmeno per sapere come stavano dopo l’accaduto.

Ezio Greggio contro i paparazzi

Ezio Greggio non ci sta e, dopo l’incidente avuto mentre si trova in vacanza a Ibiza con la sua fidanzata, la modella Romina Pierdomenico, se la prende con i paparazzi, rei di non essersi neanche avvicinati per sapere come stavano dopo l’incidente.

A riferire l’accaduto è stato proprio il comico che oggi ha scritto su Instagram: “Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok“.

Mentre si trovava con la sua fidanzata, Ezio Greggio racconta poi di essere stato seguito dai fotografi che, nonostante avessero assistito all’incidente, non si sarebbero proprio preoccupati delle loro condizioni: “Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi ( e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco ) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava.

Nulla. Li ringrazio“.

Con il consueto brio e con la consueta capacità di sdrammatizzare ha così chiosato il conduttore televisivo: “A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti Ahahaha !!! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e…. « tacci vostri! » !!! Tiè (bis)!!!“.

Ezio Greggio nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

I commenti degli utenti

Tanti sono stati i followers del conduttore televisivo che hanno commentato il post di Ezio Greggio su quanto accaduto a lui e alla sua fidanzata Romina Pierdomenico.

Tra i vip, spicca il commento di Paola Perego che ha espresso comunque soddisfazione rispetto al fatto che né il comico né la modella siano rimasti feriti gravemente: “Sono felice che è tutto ok“. Un utente ha invece scritto: “Mi dispiace è vero che si sorride sempre per sdrammatizzare però qualcuno si poteva fare male“.

*Credits immagine in alto: Instagram Ezio Greggio