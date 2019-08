La squadra del contenitore estivo pomeridiano di Rai 1, si è rivelata una squadra vincente. Tanto che Io e Te è stato già confermato in una versione autunnale, in arrivo da settembre in seconda serata.

Merito sicuramente del padrone di casa Pierluigi Diaco, ma anche delle sue spalle, Valeria Graci e Sandra Milo, rilanciata dopo un lungo periodo di difficoltà economiche. Eppure l’armonia tra i 3 non è intoccabile, qualche volta infatti sfiora pericolosi precipizi, come è accaduto in una delle ultime puntate del programma.

La gaffe di Pigi

A mettere a repentaglio la serenità della puntata è stata una gaffe dello stesso Pierluigi Diaco, nel corso dell’ospitata di Guillermo Mariotto.

Quando la ciurma al completo ha avuto modo di osservare una foto di un’affezionata spettatrice, la signora Cettina, con il suo cagnolino Pepe.

Diaco ha subito sottolineato la somiglianza tra il cane e la sua collega, Valeria Graci e ha esclamato. “Certo che tu e Pepe separati alla nascita“. Diciamo che per quanto possa essere smisurato il senso dell’ironia della Graci, che è la regina della leggerezza e della risata, a nessuna donna piace essere paragonata ad un cane. E questa volta, il conduttore sembra avere proprio toppato.

La risposta della Graci

La Graci dal canto suo non se n’è stata certo in silenzio, anzi ha subito risposto a tono.

” Grazie Pigi, vorrei dirti che sei uguale alla signora Cettina, ma non lo farò“. Immediata la reazione di Pierluigi Diaco che subito si è mostrato imbarazzato e ha cambiato colore del volto. A quel punto per cavarsi dall’impaccio, almeno con il pubblico e la signora Cettina ha ribattuto: “Ma sarebbe un onore“.

Insomma, tra un botta e risposta sagace dove governa la Graci, l’angolo dei sentimenti, presieduto dalla Milo, e le storie raccontate da Pierluigi Diaco, il format si sta rivelando un vero successo.

Il programma, infatti, terrà compagnia al pubblico italiano fino al 6 settembre, spostandosi d’orario, ma mantenendo l’approccio affabile e cordiale.