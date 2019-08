Con un lungo post su Instagram, Karina Cascella, opinionista ed influencer, saluta Carolina, la cagnolina di 4 anni, scomparsa in questi giorni.

Il rammarico più grande è per la figlia Ginevra, nata dall’unione con Salvatore Angelucci. Quando Carolina è entrata a far parte della loro famiglia, la piccola aveva solo 5 anni. Praticamente la bimba e la cagnolina sono cresciute insieme, a detta della madre, vivendo in simbiosi. Ora la perdita per Ginevra è stata un dolore immenso.

Il dolce ricordo

Karina non dà il suo personalissimo addio addio a Carolina. Con una foto che la ritrae con la cagnolina, ricorda il giorno in cui hanno deciso di aprirle le porte di casa, e di come, da allora, le loro vite siano completamente cambiate.

Fu proprio la piccola Ginevra a sceglierla da subito e da quel momento divennero inseparabili. Oggi vedere la sua bambina soffrire per la morte di Carolina, avvenuta in circostanze che la stessa Cascella preferisce non rivelare, le spezza il cuore.

Il post di Karina

Ecco il post apparso sul profilo ufficiale di Karina, sempre aggioranto, appena un giorno fa.