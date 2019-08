Vacanze in Sardegna, ma soprattutto vacanze in famiglia per le sorelle Parodi. Cristina, di ritorno dal Perù, e Benedetta si godono le meritate vacanze, tra spiaggia, sole e qualche aperitivo. Meglio dedicarsi al relax, tanto al momento per la maggiore delle due sembra non esserci fretta di tornare a lavoro.

Il glamour, come al solito, è un dettaglio fondamentale, che nelle ultime foto pubblicate dalla più piccola, si esalta in questa straordinaria coordinazione total white. È l’avvenimento che merita e così e due non perdono l’opportunità di mettersi in tiro.

Il compleanno della mamma

L’occasione è davvero importante e ce la racconta Benedetta in un post pubblicato su Instagram: il compleanno di mamma Laura.

La conduttrice con la mamma sorride durante il party in spiaggia al tramonto

Numerosissimi, ovviamente i commenti con gli auguri da parte dei follower e molti i complimenti alla festeggiata.

Sorelle coordinate

La festa coinvolge la famiglia e ovviamente non poteva mancare Cristina, che racconta l’evento dal suo punto di vista, postando una foto in cui appare al fianco della sorella, entrambe coordinate e in bianco.

Entrambe sorridenti, entrambe in gran forma e soprattutto con un’abbronzatura invidiabile. Insomma, Cristina e Benedetta non potrebbero certo chiedere di meglio: il tramonto, la famiglia accanto, la sorella al fianco e due birre da condividere.

Un quadretto davvero niente male ed infatti molti utenti continuano ad augurare alle due buon proseguimento di queste fantastiche vacanze.