Lui è il signor Bortolo ed è un simpatico vecchietto amico di Ilary Blasi. Mentre si prepara al suo ritorno in tv, la signora Totti e consorte documentano le loro vacanze a Sabaudia, attraverso le story Instagram. Alcune di queste hanno incluso anche Bortolo. Ma proprio con l’anziano signore la Blasi scivola in una tremenda gaffe.

Attraverso i social la conduttrice diffonde il numero di telefono del signor Bortolo. Lo fa senza alcuna malizia. Ma presto i follower della Blasi, e sono migliaia, contattano il vecchietto. Bortolo stremato dalle telefonate, chiede ad Ilary di lanciare un appello.

Ilary presenta il signor Bortolo

Le intenzioni della Blasi sembrano delle migliori.

Di certo presentando il signor Bortolo nelle sue story non immaginava di combinare un guaio terribile come quello che si è verificato.

“Lui è il signor Bortolo” comincia la conduttrice. “Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano“. Bortolo, ingenuo quasi quanto la Blasi, si lascia convincere.

L’appello disperato

Qualche ora più tardi, però, compare un’altra story, in cui la Blasi si rivolge ai suoi follower in preghiera, chiedendo loro di smettere di tormentare il povero vecchietto. “Bortolo non ha dormito tutta la notte“.

Ed anche l’anziano dice la sua: “Lasciatemi perdere, mi sono rotto le scatole“. Stavolta la signora Totti ha commesso un terribile errore di valutazione. La prossima sicuramente eviterà lo strafalcione