Maria De Filippi è in pausa con tutti i suoi programmi, almeno “pubblicamente”, visto che le registrazioni di Tu si Que Vales sono in corso. E quando la regina della tv non è in onda, ha certamente più spazio per raccontarsi. Tante le interviste rilasciate nelle ultime settimane, tra un giro in barca e un tuffo in bikini, e alcune di queste si sono rivelate piuttosto interessanti. Dopo aver parlato del suo rapporto con Costanzo, a partire dagli esordi, la De Filippi ritorna nuovamente indietro nel tempo per passare in rassegna tutti gli amori più importanti prima del marito.

I fidanzati tra scuola e università

La De Filippi ricorda i fidanzati che le hanno fatto battere il cuore, come li ha conosciuti e in che modo – in alcuni casi – è rimasta in contatto con loro.

A partire da un “filarino” che ha creato una lite in famiglia. Al Corriere della Sera, Maria confessa di aver avuto una relazione con un amico del fratello. “Mio fratello? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia” ha detto la conduttrice. “Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti.

Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”. Un legame rintracciato, che non è stato l’unico. Tra la fine della scuola e l’inizio dell’università, la De Filippi ha iniziato una storia piuttosto lunga con un ragazzo che le è rimasto nel cuore. Anche con lui i ponti non sono stati tagliati del tutto: “Oggi è un amico di messaggi. Insomma, lo sento via sms. Siamo stati assieme tre anni quando io ne avevo 18 e l’avevo trattato male. Mi era rimasto il rimorso, sono felice di aver riallacciato”.

Maria De Filippi ad Amici

Prima di Costanzo

Durante il periodo accademico, prima di conoscere l’uomo della sua vita, la De Filippi ha avuto un’altra lunga storia.

Probabilmente la relazione più lunga che, però, oggi non ha lasciato strascichi: “Prima di Maurizio ho avuto un fidanzato per sette anni. Non siamo rimasti in rapporti anche se so che è diventato otorino”. Chissà se queste relazioni hanno aiutato la conduttrice a diventare così esperta nel comunicare e raccontare i sentimenti. Il suo Temptation Island è senza dubbio il successo televisivo dell’estate. E il segreto, secondo la De Filippi, è che ci riguarda tutti: “Le storie d’amore riguardano tutti, dai 14 anni a salire. Quello che accade alle coppie, le dinamiche, i litigi, è accaduto a ognuno di noi. Magari con forme diverse ma ti identifichi. Non è un caso che tutto nasca come esperimento di uno psicologo”.