Carlo Conti, sua moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo si godono le vacanze in Sardegna, sotto il sole de La Maddalena, tra giochi in acqua e sorrisi. Dopo le fatiche televisive, il conduttore si rilassa con gli affetti più cari in vista del prossimo autunno, quando l’agenda imporrà alla sua tabella di marcia una fitta sequenza di impegni. Il settimanale Oggi ha immortalato la famiglia con una serie di scatti esclusivi, ritratto di una famiglia affiatata.

Famiglia Conti in vacanza

Carlo Conti esibisce la sua ‘naturale’ abbronzatura tra le acque della Sardegna, durante la sua vacanza con la moglie, Francesca Vaccaro, e il loro piccolo Matteo.

Le foto pubblicate dal settimanale Oggi vedono la famiglia spensierata in spiaggia, tra momenti di divertimento e un mare di sorrisi. Pochi giorni fa, la splendida consorte del conduttore ha scatenato gli occhi del web con una mise da diva d’altri tempi, costume da bagno e fisico mozzafiato a bordo di un catamarano.

Carlo Conti e famiglia al mare – Fonte: settimanale Oggi

Relax prima del ritorno di Carlo Conti in tv

L’atmosfera che si respira è quella di una serena vacanza, in cui il conduttore appare nelle vesti rilassate di padre e marito. Ma gli impegni autunnali non tarderanno a bussare alla sua porta, con il grande ritorno televisivo di Tale e Quale Show.

Le novità sarebbero parecchie, almeno secondo le anticipazioni di poche settimane fa in merito all’avvio di una stagione che potrebbe vedere i vip imitare altri vip.

Non resta altro che attendere la fine di agosto, quando le prospettive sui programmi di Carlo Conti saranno decisamente più nitide. È innegabile che l’attesa sulla prossima edizione della sua trasmissione sia altissima, alla luce di un successo che non teme confronti e dopo il quale può dirsi davvero un “meritato riposo”.

*immagine in alto: fonte/Instagram Carlo Conti, dimensioni modificate