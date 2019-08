Chi segue il programma Caduta libera, il quiz televisivo di Gerry Scotti che va in onda nella fascia preserale su Canale 5, avrà sicuramente notato il nuovo campione. Si chiama Christian Fregoni, ha 27 anni e viene da Brescia.

In pochissimo tempo il giovane concorrente è riuscito a spodestare l’ex campione Nicolò Scalfi, vincendo già ben 120 mila euro ed entrando nei cuori di molti telespettatori. Quello che ha colpito non è solo la bravura ma anche l’invidiabile prestanza fisica, sono infatti in molti ad essersi già “innamorati” di questo bel ragazzo lombardo.

Fregoni, una famiglia semplice

La partecipazione al programma televisivo di Canale 5 ha acceso i riflettori su questo ragazzo acqua e sapone; grazie a un’intervista del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni siamo riusciti ad avere qualche informazione in più sulla sua vita privata.

Christian lavora come bagnino in uno sporting club della sua città e gli mancano pochi esami per laurearsi in Scienze Motorie.

La fortunata partecipazione al programma di Mediaset la deve a sua sorella Giulia, 18 anni, che lo ha iscritto a sua insaputa al casting. Christian è molto legato sia alla sorellina che ai genitori e durante l’intervista al settimanale confessa: “Siamo una famiglia di umili origini, i miei si sono sacrificati tanto per non farci mancare nulla e permetterci di studiare, perché loro non hanno potuto farlo”.

Il papà Pierangelo è infatti un operaio, mentre la mamma Cristina fa la cassiera in un supermercato: “Sono molto grato per tutto quello che hanno fatto per me”.

Christian sul trono di Uomini&Donne?

In molti si stanno chiedendo qual è la situazione sentimentale del bel bagnino. In questo momento Christian è single, dichiara di non aver ancora avuto storie importanti e al momento pensa solo a divertirsi. A chi gli domanda di una probabile carriera in televisione afferma deciso: “Uomini&Donne?

Non so se lo farei. Ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti”.

In altre parole, Christian ha le idee chiare e non si lascia travolgere dal successo. Ha i piedi ben piantati a terra e al momento pensa solo a come investire la cospicua vincita: “Anzitutto vorrei comprare una casa per me. In futuro mi piacerebbe aprire una mia struttura sportiva da gestire, non so se rimarrò a Brescia, ma non escludo nulla”.

*immagine in alto: Christian Fregoni. Fonte/Instagram Christian Fregoni (dimensioni modificate)