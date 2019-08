È una romanticissima Serena Rutelli quella che appare sulle pagine del settimanale Gente. In questi giorni la gieffina si gode l’estate e il mare, ma soprattutto si gode l’amore.

Al fianco del suo fidanzato, la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli viene catturata in foto dai paparazzi. Un quadretto davvero sereno che sorride al cuore dei fan della giovane Serena, che hanno seguito il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello, ma che soprattutto conoscono i suoi trascorsi.

Le vacanze da Anzio

Mano nella mano accanto al suo Alessandro Prince Zorresi, la Rutelli passeggia sul bagnasciuga, fascia in un bikini bianco: semplice ma di impatto.

Spruzzi, coccole in acqua e bacia appassionati: l’intesa della coppia non potrebbe certo essere messa in discussione.

Serena e Alessandro stanno trascorrendo le loro vacanze estive sulle spiagge di Anzio. Chissà se appena arriva settembre decideranno di mettere in pratica i progetti che stanno accarezzando? Fino a qualche tempo fa, infatti, la figlia dell’ex sindaco di Roma parlava di volere un figlio dal suo innamoratissimo fidanzato.

Gli scatti di Gente

Gente ha pubblicato gli scatti catturati dai paparazzi, ma a cui la stessa Francesca sembra essersi concessa con piacere. Oggi, sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato le pagine cartacee del servizio, con molto orgoglio.

“Quel ti amo” con tanto di cuoricino che accompagna la didascalia, non ci sono dubbi, deve essere rivolto a Zorresi. A vederli così non si può che augurar loro tanta felicità-