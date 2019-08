È un grande momento per Loredana Bertè, sta girando l’Italia per il suo Liberté Summer Tour. Si sta divertendo e sta facendo divertire anche i suoi fan che la seguono assiduamente. In questi giorni si trova in Puglia dove ha programmato diverse tappe. Ha deciso di approfittare del soggiorno per andare a trovare un amico di vecchia data: Al Bano. Con qualche piccolo inconveniente è riuscita a giungere alla tenuta del cantante.

Loredana Bertè in Puglia

La cantante, che sta vivendo un momento di grande successo per la sua carriera, si trova in Puglia per alcune date del suo tour estivo.

Trovandosi nella regione d’origine del suo grande amico Al Bano, ha deciso di andare a trovarlo. Il problema è stato che nessuno l’ha voluta accompagnare nella tenuta del cantante a San Marco Cellino. Senza scoraggiarsi, anzi con la solita ironia e forza che la contraddistinguono, ha deciso di fare l’autostop. Il tutto è stato immortalato da alcune storie su Instagram, non più disponibili ma descritte da Il Fatto Quotidiano.

La cantante ospite dall’amico Al Bano

Nei video la Bertè appare in una strada di campagna tra le vigne mentre abbraccia il cartello stradale sul quale sono indicati i 13 km che la separano dalla tenuta di Al Bano Carrisi.

Indossa una camicia a quadri bianca e nera e i suoi capelli sono legati e tenuti con una fascia azzurra. La cantante ha scritto: “Sono vicina alla tenuta di Al Bano. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare“. E poi ha continuato più ironica: “Ma non passa nessuno, un c***o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Al Bano che mi viene a prendere?“. Alla fine, in qualche modo, Loredana Bertè è riuscita a giungere a casa dell’amico.

Lo dimostra una foto scattata insieme davanti alla piscina e postata su Instagram.

Gli amici di Loredana

I due cantanti hanno trascorso qualche ora insieme nella tenuta Carrisi, ma presto si rincontreranno. Stasera per la precisione si esibiranno insieme sul palco durante la notte di San Lorenzo a San Pancrazio in Puglia, in una serata di musica. Di recente la cantante ha collaborato con altri due amici cantanti: Fabio Rovazzi e J-Ax. Il video della loro canzone “Senza Pensieri“, è uscito l’1 agosto. Ne aveva parlato Rovazzi durante un’intervista radiofonica, e la Bertè l’ha poi pubblicato sui suoi social.

Ultimamente, infine, si è parlato molto del rapporto complicato della cantante con un amico-nemico: Renato Zero.

Immagine in evidenza: Loredana Bertè a casa di Al Bano alla tenuta di San Marco Cellino. Fonte: Instagram