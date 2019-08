Negli ultimi giorni il maltempo ha investito il sud-ovest della Germania e il Lussemburgo, provocando disagi, danni, feriti e attimi di terrore. In Baveria è stato annullato un festival musicale, mentre nel Baden-Wurttemberg 15 giocatori di calcio son finiti in ospedale dopo che un fulmine ha colpito il campo dove si stavano allenando. Ma anche altre località in Renania Palatinato e Saarland hanno dovuto fare i conti con il clima ostico. Contemporaneamente in Lussemburgo un tornado ha investito con tutta la sua furia alcuni centri abitati nella parte sud-occidentale del Paese, al confine con Belgio e Francia.

15 giocatori di calcio in ospedale a causa di un fulmine

I calciatori amatoriali, tutti fra i 18 e i 49 anni, hanno sperimentato un’esperienza ben poco divertente sul campo.

Durante un allenamento a Rosenfeld-Heiligenzimmern, nella regione del Baden-Wurttemberg, un fulmine si è abbattuto sul loro campo. Un atleta ha perso conoscenza, altri hanno riportato lievi ferite e dunque in 15 son stati ricoverati in ospedale dopo l’accaduto. La polizia locale ha dato la notizia, come riferisce Il Messaggero. A Neckarsulm, sempre nel Baden-Wurttemberg, il maltempo ha causato il crollo di una tenda da circo. 15 animali, tra cui cammelli e cavalli, hanno approfittato della confusione per scappare, prima di essere recuperati.

Nessun ferito invece fra le persone.

Un forte tornado ha provocato danni e paura in Lussemburgo

La polizia ha poi reso noto, sempre secondo Il Messaggero, che in Baviera gli organizzatori del festival open-air di Taubertal hanno dovuto interrompere l’evento e indirizzare i circa 15.000 presenti verso la zona di Rothenburg. Nel mentre, le forti raffiche di vento hanno sollevato diversi oggetti, che hanno colpito diverse persone. In altre località della parte meridionale e occidentale della Germania si son registrati analoghi incidenti e allagamenti, nel corso di questa forte ondata di maltempo. Ma anche in Lussemburgo non se la son passata meglio nelle ultime ore.

Un tornado infatti si è abbattuto nella parte sud-occidentale del Paese, portando distruzione, danni e tanta paura. Il tornado ha ferito una ventina di persone, sradicato alberi, distrutto auto e reso un centinaio di case inabitabili, scrive il Washington Times.