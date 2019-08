Michelle Hunziker è in vacanza con le figlie e il marito Tomaso Trussardi. Se a luglio avevano scelto una località balneare, questa volta hanno optato per la montagna. La conduttrice ha definito lei e il suo Tomaso dei veri “montanari convinti“.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in montagna con le figlie

A luglio Michelle Hunziker aveva parlato delle bellezze paesaggistiche dell’Italia e di quanto fosse bello poter trascorrere le vacanze in un luogo di mare. Adesso lei, il marito e le due figlie sono in montagna a godersi l’aria fresca e i paesaggi mozzafiato. Le loro vacanze sulle Dolomiti sono all’insegna di passeggiate tra le valli e cenette romantiche in baita.

Dall’unione dalla conduttrice e l’imprenditore a capo della maison Trussardi sono nate le due figlie: Sole, nel 2013, e Celeste, nel 2015. Le due bimbe, come si intuisce dalle storie pubblicate su Instagram nelle scorse ore e non più visibili, sono intimorite dalle mucche incontrate sul cammino. Nonostante ciò, la Hunziker e il marito si dichiarano due “montanari convinti” e sicuramente riusciranno a far amare la montagna anche alle loro piccole.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si godono le vacanze sulle Dolomiti. Fonte: Michelle Hunziker/Instagram

La tanto chiacchierata assenza al matrimonio di Gaia Trussardi

Nei giorni scorsi, Gaia Trussardi, sorella di Tomaso, è convolata a nozze con il suo compagno, Adriano Giannini.

Dopo due anni d’amore, l’imprenditrice e il figlio dell’attore Giancarlo Giannini, si sono detti “sì” con una cerimonia privata all’Isola d’Elba. Nonostante il matrimonio fosse blindato a giornali e paparazzi (presenti solo i fotografi del settimanale Chi), non è passata inosservata l’assenza di Michelle Hunziker e del fratello della sposa. Si sono chiesti tutti come mai non fossero presenti, dal momento che Tomaso è molto legato alle sorelle Gaia e Beatrice e alla madre Maria Luisa. L’unione, normale visto il legame di sangue, si è intensificata dopo la morte del capo famiglia Nicola Trussardi, deceduto in un tragico incidente d’auto nel 1999.

Le foto e i video con Fiorello

Né Michelle Hunziker né il marito Tomaso hanno commentato la loro assenza al matrimonio di Gaia Trussardi. La data precisa delle nozze non si conosce, quindi non si può nemmeno stabilire se loro fossero già partiti per le vacanze sulle Dolomiti. Ciò che si sa è che fino a qualche giorno fa, sia la conduttrice che Trussardi erano in compagnia di Fiorello. Hanno, infatti, pubblicato dei video e delle foto con il presentatore siciliano. Anche su quest’incontro aleggia il mistero, non si sa dove fossero né cosa stessero organizzando. Da quanto si capisce dal video sulla pagina Instagram della Hunziker c’è un grande progetto in vista sui canali Rai.

Immagine in evidenza: Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi sulle Dolomiti. Fonte: Michelle Hunziker/Instagram stories