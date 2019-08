È un grande momento per Fabio Rovazzi, le sue canzoni-tormentoni sono dei grandi successi, i suoi video fanno milioni di visualizzazioni. Adesso il cantante sogna in grande, gli piacerebbe comparire al cinema, per il momento ha svelato di un suo cameo in Don Matteo. Prossimamente sarà in tv.

Fabio Rovazzi “Senza Pensieri“

C’era molta attesa tra i fan di Fabio Rovazzi per il video kolossal di “Senza Pensieri“, il suo ultimo singolo di successo. Le aspettative erano alte dal momento che tutti i video pubblicati finora hanno avuto una trama, ideata proprio dal 25enne milanese, e goduto della presenza di personaggi famosi.

Il cantante, che è anche il regista dei suoi video (che sono più dei cortometraggi), a luglio aveva annunciato qualche nome dei vip presenti. L’1 agosto è stato finalmente pubblicato su YouTube e in 12 giorni ha già registrato più di 5 milioni di visualizzazioni. Un successo enorme. Oltre a Rovazzi, a Loredana Bertè e a J-Ax, coautori del singolo, nel video compaiono Paolo Bonolis, Gigi Marzullo, Enrico Mentana, Maccio Capatonda, Fabio Fazio, Max Biaggi e Terence Hill.

La collaborazione con Terence Hill nata sul set di Don Matteo

Rovazzi ha da poco rilasciato un’intervista a Il Giornale.

Durante la chiacchierata ha, appunto, parlato del video, del significato della canzone, della partecipazione dei molti volti noti e dei suoi sogni futuri. Sul finire del video compare Terence Hill, a tal proposito il cantante milanese ha detto: “La sua partecipazione ha dato più nobiltà al tutto“. Ha svelato, inoltre, come è nata questa collaborazione: “Sul set di Don Matteo per una puntata che si vedrà in autunno“. Volontariamente o meno, ha lanciato l’indiscrezione sul suo cameo nella serie che quest’anno è arrivata alla sua dodicesima e ultima stagione. Dunque, oltre a Stefano De Martino, il pubblico di Don Matteo vedrà la partecipazione anche di Fabio Rovazzi.

Il suo grande sogno

Come ha svelato lui stesso a Il Giornale, il grande desiderio del cantante è il cinema: “Il cinema è il mio obiettivo, sto temporeggiando perché è sempre più difficile confrontarsi con un box office spietato“. E ha aggiunto: “Insomma, è molto difficile far mettere i pantaloni alla gente e farla uscire di casa“. Per ora, infatti, si è limitato alla tv ma non è escluso che un giorno lo si vedrà sul grande schermo. Intanto ha spiegato: “Quando mi hanno proposto di condurre il Sanremo giovani con Pippo Baudo ho accettato subito“. “E ne sono stato entusiasta al punto che mi è rimasta la voglia di farne ancora“, per tale motivo ha accettato la parte nella fiction con Terence Hill.

Immagine in evidenza: Fabio Rovazzi; Terence Hill in veste di Don Matteo. Fonte: Fabio Rovazzi/Instagram; Terence Hill/Instagram