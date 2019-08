“È già passato un mese“, Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa lo scorso 11 luglio e sono quindi ormai trascorsi i primi giorni da neo sposi “religiosi”. Sui social si mostrano più innamorati che mai e pubblicano una dedica d’amore.

Parole d’amore

“Abbiamo festeggiato i nostri dieci anni di matrimonio civile nel migliore dei modi“, scrive la bella coppia di casa Rai sui social. A corredo delle loro belle parole anche 3 foto direttamente dalla cerimonia e dai festeggiamenti di un mese fa. “L’amore, quello vero, quello che, solo se si è fortunati si riesce ad incontrare, quello che si prova una sola volta nella vita, doveva essere celebrato e benedetto!

“, scrivono con amore. “Per la seconda volta ci siamo detti “SI”, ma questa volta davanti a Dio, un emozione unica, forte, travolgente“, conclude.

Amadeus aveva parlato così a Oggi: “Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie. Giovanna, la sera, mentre andavamo a letto in una magnifica camera dell’hotel Parco dei Principi, continuava a piangere per l’emozione“.

Amadeus e il Festival di Sanremo

Intanto anche il lavoro va a gonfie vele.

Amadeus è stato nominato direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un palcoscenico difficile quello del Festival che regala gioie ma che metta anche molta molta pressione. Staremo a vedere.