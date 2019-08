Giovanissima e super affermata, volto di Sky Sport ormai da anni, Diletta Leotta festeggia oggi 28 anni e lo fa tra amici, cocktail e le acque di una piscina. Non passano affatto inosservati i suoi festeggiamenti, iniziati quando ancora dovevano consumarsi le ultime ore da 27enne.

La festa di compleanno in Sicilia

Nata a Catania il 16 agosto del 1991, Diletta Leotta per i suoi 28 anni ha deciso di rimanere in casa e darsi alla pazzia gioia del party in terra siciliana. Dopo qualche ora passata al trucco e al parrucco ha avuto così inizio il suo pool party coi fiocchi, tutto doverosamente documentato su Instagram.

Una piscina addobbata ah hoc, contornata da luci e smerigli hollywoodiani e i bassi di una cassa che rimbombano: un’atmosfera unica ricreata appositamente per festeggiare il suo compleanno con gli amici più stretti della conduttrice.

Sicilianità, tarantelle e candeline

Non è mancato però, come abbiamo già sottolineano, il tocco “siculo” al party. Oltre ad essere stato festeggiato in patria, anche le pietanze scelte- direttamente dalle mani dello chef al buffet – hanno portato in luce la succulenta tradizione siciliana con tanto di agrumi ornativi e arancini in bella vista. E se in un primo momento la Leotta è apparsa fasciata da un meraviglioso e ricamato abito sui toni del giallo, successivamente è apparsa direttamente a bordo piscina con indosso un semplice costume.

Anche la torta e lo spegnimento delle candeline è avvenuto sul filo dell’acqua, sulle note di Gloria Gaynor.

Leotta scatenata si lancia in pista

Ad animare la festa, ancora la tradizione: balli e ballate tipiche dell’isola, con tanto di tamburi e ballerini professionisti che hanno intrattenuto e deliziato i numerosi invitati. Un’animazione che ha fatto scendere in pista anche la festeggiata stessa, scatenatissima nei balli. Che dire, chi ben comincia è a metà dell’opera e a giudicare dai festeggiamenti non si può che preannunciare un lungo anno ricco di novità e sorprese per la conduttrice, ora al timone del programma di punta della Serie A su Dazn che, con l’inizio del campionato, torneremo a vedere sui piccoli schermi già tra pochissimi giorni.

*immagine in alto: Diletta Leotta. Fonte/Instagram Diletta Leotta (dimensioni modificate)