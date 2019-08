La battaglia di Nadia Toffa ha colpito moltissime persone: amici, vip, colleghi, altre persone malate e anche molti che non la conoscevano. In queste ore l’Italia la saluta per l’ultima volta mentre a Brescia si svolgono i funerali.

Le parole di Cesare Prandelli

Anche Cesare Prandelli ha ricordato Nadia Toffa, anche se non la conosceva personalmente, la sua battaglia lo ha colpito: “Non eravamo amici. Anzi, neppure la conoscevo, ci siamo incontrati e salutati un paio di volte, casualmente, favoriti forse dal fatto che siamo bresciani tutti e due. Sono andato alla camera ardente spinto dal suo coraggio. Nadia ha inviato un messaggio straordinario, soprattutto a quelli che soffrono: c’è la possibilità di vivere, magari non a lungo, ma con grande dignità e senza perdere il sorriso.

Lei c’è riuscita. È stata un esempio di forza e combattività“, ha detto al Corriere della Sera.

Il messaggio di Sabrina Paravicini

Anche Sabrina Paravicini ha dedicato un post a Nadia Toffa. L’attrice di Un medico in famiglia ha da poco rivelato al pubblico di avere un tumore e racconta anche lei sui social la sua malattia. “Ieri nessuno aveva voglia di parlare. C’era molta tristezza nell’aria. Una signora anziana a cui avevo regalato un turbante mi si è avvicinata.

Le ho chiesto come stava. “Sabrina, hai sentito di quella ragazza della televisione?” Non dice la parola “morta” oggi per noi è una parola troppo dolorosa e il dolore ce lo portiamo dentro e fuori da troppi mesi“, racconta l’attrice. “Le prendo la mano e le dico “si ho saputo e sono molto triste, ma ogni persona ha una storia diversa, ogni persona ha un futuro diverso, non abbia paura, stia tranquilla”“, risponde.

E a Nadia Toffa, intanto, tutti dedicano un pensiero.