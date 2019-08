Un bilancio gravissimo quello di un attacco kamikaze che si è verificato nella notte a Kabul durante il ricevimento di un matrimonio. Più di 200 persone sono state colpite, molte sono le vittime e altrettanti i feriti. Per il ministero dell’Interno afghano si tratta di un attacco talebano ma dall’altra parte è stato negato ogni coinvolgimento nell’atroce atto.

Un bilancio gravissimo e destinato ancora a salire quello dell’attacco kamikaze che si è verificato ieri sera verso le 22.30 presso il Dubay City Hall durante un ricevimento di nozze. Il locale è sito nella zona ovest della capitale, una parte della città in cui risiede la parte più cospicua della comunità sciita Hazara.

Secondo quanto si apprende l’attentatore è entrato nella sala mescolandosi tra gli ospiti dove ha fatto detonatore gli esplosivi.

Nella sala erano presenti più di 200 persone, il bilancio provvisorio delle vittime è di 63 morti e 182 feriti. Stando a quanto riferito dal portavoce del ministero dell’Interno, tra le vittime ci sono molte donne e bambini. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, al momento sono in corso le indagini per accertare la matrice dell’attentato.

Suicide attack at Kabul wedding hall kills 63, Afghan officials say: Another 182 civilians were wounded in the Saturday night explosion; residents see no end to violence despite U.S.-Taliban peace talks https://t.co/lwzFoDLJck Haaretz pic.twitter.com/rLXVIvntnI

Se il governo segue la pista talebana, dal fronte estremista vengono prese le distanze dall’attacco, i Talebani hanno affermato fortemente di essere estranei ai fatti, condannando quanto accaduto.

Con una serie di tweeti il premier afghano Ashraf Ghani ha severamente e duramente condannato l’attacco. Un atto che ha definito inumano e barbarico, dichiarandosi vicino alle famiglie colpite.

I strongly condemn the inhumane attack on the wedding hall in Kabul last night. My top priority for now is to reach out to the families of victims of this barbaric attack. On behalf of the nation I send my heartfelt condolences to the families of those who were martyred.