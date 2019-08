Carlo Conti si sta godendo le meritate vacanze estive in famiglia, in attesa di ricominciare la nuova stagione televisiva. Un’altra annata piena d’impegni, quella in vista per uno dei conduttori più amati della televisione, che nel corso di un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato anche interessanti novità riguardanti i suoi programmi.

Importanti novità in vista

Partiamo da L’Eredità, che in base a quanto raccontato da Carlo Conti presenterà delle novità e anche dei cambiamenti inerenti il regolamento della trasmissione. “Un gioco nuovo e il regolamento diverso“, ha annunciato il conduttore, che a quanto pare si prepara a stupire il pubblico con una versione de L’Eredità differente.

Sorprese in vista anche per l’altro programma che vede impegnato il conduttore, ovvero Tale e Quale show, in onda dal 13 settembre 2019. I componenti della giuria saranno Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, ma la novità sarà rappresentata dall’introduzione di un piccolo format dal titolo Tali e Quali Show. In pratica vi sarà una puntata speciale dedicata ai cosiddetti Nip, con 12 imitatori provenienti dal mondo del web.

Carlo Conti lo stacanovista

Se tutto questo non bastasse, Carlo Conti è anche impegnato a realizzare tre spettacoli con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Amici da sempre e inseparabili, sono pronti a dar vita ad uno spettacolo che sicuramente sarà apprezzato dal pubblico. In fin dei conti si tratta di un trio composto da volti della TV particolarmente apprezzati, la cui formula vincente, molto probabilmente, è l’essere tanto affiatati, così come diversi. “Mentre io e Leonardo prima dello spettacolo mangiamo un piatto di spaghetti e chiacchieriamo fino a un attimo prima di andare in scena – afferma il conduttore – Giorgio ha bisogno di concentrarsi in camerino con la musica lounge“.

Il 7 dicembre 2019, inoltre, Carlo Conti condurrà, assieme ad Antonella Clerici, la serata finale dello Zecchino d’Oro.

“Sto già ascoltando le tracce delle canzoni, sono circa 840, un bel lavoro“, ha affermato il conduttore, che a quanto pare si prepara ad un’altra stagione ad altissimi livelli.