Riccardo Fogli, visto nella scorsa stagione televisiva a L’Isola dei Famosi, smentisce di aver deciso di lasciare la televisione e chiarisce quale sarà il suo futuro nel mondo dello spettacolo.

Riccardo Fogli non prenderà parte ai reality

Qualche giorno fa, Riccardo Fogli aveva dichiarato a Di Più Tv la sua intenzione di lasciare la televisione. Infatti, dopo la terribile esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, quando l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona lasciò intendere, con un video, che la moglie Karin Trentini avesse una relazione con Giampaolo Celli da ben 4 anni, ci è voluto del tempo per il bassista dei Pooh prima di tornare alla normalità ed avere un rapporto sereno con la donna della sua vita.

Questo, lo ha perfino portato a fare delle dichiarazioni importanti, come la volontà di lasciare la tv. Tuttavia, oggi, tramite un video su Instagram, Fogli fa chiarezza, ammettendo solo di aver deciso di non partecipare più a reality o a programmi capaci di tenerlo lontano per troppo tempo dalla sua famiglia.

Nel video, in cui si riprende intento a farsi la barba, Fogli dice: “La televisione per me è bellissima. Quando mi chiamano in tv io sono felice di andare a cantare”.

Il dolore per l’Isola è alle spalle

Riccardo Fogli, questa estate, sta girando le più importanti piazze d’Italia per dei concerti apprezzatissimi dai suoi fan.

Questo affetto da parte del suo pubblico, sicuramente sta dando al cantante la forza per superare i brutti momenti vissuti nel reality di Canale 5. A Di Più Tv, Fogli ha dichiarato: “A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia“. Fogli, ha aggiunto, di essere ben consapevole che esponendosi in un programma come l’Isola dei Famosi, qualcuno avrebbe indagato sulla sua vita, ma sicuramente non si sarebbe mai aspettato tutto quanto ne è derivato.

Dopo quell’esperienza, pare che il rapporto con la moglie Karin Trentini sia cambiato in modo positivo e, forse proprio per questo, il cantante ha deciso di non lasciarla più sola.