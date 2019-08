Non sono trascorsi troppi giorni dall’ufficializzazione dei partecipanti della prossima edizione di Temptation Island Vip ma le critiche sono già innumerevoli. Si inserisce tra le polemiche anche un grande “ex” che proprio alla sua esperienza a Temptation Island deve la sua fama, Francesco Chiofalo.

Temptation Island Vip: i nomi fanno discutere

Francesco Chiofalo, ma anche “lenticchio” per i nostalgici di Temptation Island, ha appreso insieme a tutto il pubblico la lista di coppie che presto vedremo sul piccolo schermo, protagoniste della ventura edizione “vip” del format condotto per la prima volta da Alessia Marcuzzi.

A distanza già di pochi minuti dalla diffusione dei nomi, il pubblico si è rivoltato contro gli autori al grido di “ma chi sono?”.

Trattandosi della versione “vip”, certo ci si sarebbe aspettati nomi molto più quotati, coppie più in voga e sotto i riflettori invece la scelta degli autori sembra essere ricaduta su delle potenziali “rivelazioni” che però, al momento, per molti permangono degli emeriti sconosciuti.

Chiofalo critico, la “mazzata” a Er Faina

Tra coloro che prossimamente metteranno a nudo e in discussioni i propri sentimenti, auspicando di superare i fatali falò, c’è un nome che non risuona così tanto sconosciuto: Er Faina. Una scelta condivisa e non dal pubblico di Temptation Island, ma soprattutto da Chiofalo, molto contrariato circa la sua partecipazione.

“Un venduto“

A pizzicarlo sono stati i suoi seguaci su Instagram che hanno voluto domandargli cosa pensasse della ventura partecipazione di Er Faina a TIV e la risposta è stata lapidaria: “Penso che è un venduto. Che è una delusione d’uomo, nel senso, lui ha sempre criticato la tv italiana facendo credere che a lui non interessasse un ca**o dei follower, della visibilità – tuona Chiofalo nelle sue Instagram stories – Perché lui è un uomo di sani principi a cui non frega niente né dei follower, né della tv né del bla, bla, bla e le str***ate che dice.

La verità è che lui diceva queste cose contro la tv solamente per far clamore, per far spettacolo. Per prendere visibilità”

“Venderebbe sua madre“

Sempre Chiofalo, nelle Instagram stories, un fiume in piena contro Er Faina: “Diceva queste cose strumentalizzando per prendere visibilità, follower, consensi ma in verità lui queste cose non le pensava. Lui probabilmente venderebbe sua madre per 4 follower. Ha detto che lui la ragazza neanche la taggava nelle foto, se l’era scelta non famosa addirittura l’ha scritto sotto un post che l’ha scelta di 200 followers“.